Giorgia rivela: “Ecco cosa faccio per superare l’ansia”

Tra la partecipazione a Sanremo 2025 e l’esperienza ad X Factor: Giorgia si racconta a tuttotondo svelando alcuni curiosi aneddoti personali.

Senza dubbio tra le cantanti italiane maggiormente apprezzate, Giorgia in questi ultimi mesi si è riscoperta anche conduttrice con un grande successo a X Factor. Protagonista di una bella intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, l’artista ha raccontato alcuni aneddoti davvero particolari relativi alla prossima partecipazione a Sanremo 2025 e non solo.

Giorgia, la canzone per Sanremo 2025: il retroscena

Nel corso dell’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, Giorgia ha parlato di come abbia deciso di partecipare a Sanremo 2025: “Il Festival di Sanremo non era minimamente nei miei pensieri, soprattutto dopo la fantastica esperienza dello scorso anno. Carlo Conti mi aveva invitato ma proprio non ci pensavo”, ha dichiarato la cantante.

“Pochissimi giorni fa sono andata a fare il provino di una canzone e ho capito quanto fosse bella solo dopo averla cantata. Una volta ascoltata la registrazione sia io che il mio team siamo rimasti veramente travolti dal punto di vista emotivo”.

Giorgia

E in questo senso, Giorgia ha quindi deciso di chiamare Carlo Conti: “Le belle canzoni meritano i grandi palchi e mi sono detta: ‘È una follia ma con questo pezzo bisognerà andare al Festival'”.

L’esperienza a X Factor e l’ansia

Oltre all’attesissimo Festival, però, Giorgia ha vestito anche i panni di conduttrice a X Factor: “Prima del primo live mi sono chiusa in camerino, che ha le sbarre alle finestre. Mi sono detta: ‘Non posso neanche scappare’. Poi è successa una magia, è iniziato tutto e sono andata bene”.

Al netto dell’ansia da prestazione, l’artista ha raccontato di aver trovato un modo simpatico per superare tutto: “Quei cinque minuti in cui voglio scappare li ho sempre prima di ogni diretta, ma ho scoperto che bevendo un dito di prosecco sconfiggo l’ansia“, ha ammesso Giorgia sempre a Tv, Sorrisi e Canzoni.