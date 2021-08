Appena iniziata la sua vacanza a Porto Cervo, Chiara Ferragni già ci fa sognare, con due outfit estivi da sera.

Dopo un breve anticipo di vacanza a Portofino a Giugno, e qualche weekend sparso qua e là per l’Italia, il mese di Agosto per i Ferragnez sarà nella meravigliosa Sardegna, e da qualche giorno infatti Chiara Ferragni ha già iniziato ad incantarci con i pezzi must have del suo guardaroba estivo.

Uno dei due outfit in questione in realtà sa strategicamente già d’Autunno, quasi Chiara avesse voluto darci un anticipo ed assaggio di quelle che saranno le nuance da tenere d’occhio per la prossima stagione invernale. Così con un sguardo all’Autunno e i piedi ben piantati in quest’estate che per molti è appena cominciata nel mese più summer vibes che ci sia, non possiamo che rubare alla Ferry i due outfit indossati a Porto Cervo, perfetti da indossare in vacanza ma anche in città.

Chiara Ferragni: l’outfit estivo che inaugura le sue vacanze in Sardegna

Partiamo dall’outfit super estivo e glam con cui Chiara ci ha incantate postando la foto della sua prima sera a Porto Cervo: non c’è da appuntarsi solo il body cut out decorato con tanti piccoli strass, da allacciare dietro lasciando scoperte le spalle, e firmato Philosophy – che costa su Farfetch scontato 450 euro – ma l’accostamento del body ad jeans strappato.

Un look inspo da indossare subito e mettere in valigia, che riesce ad essere glam ma allo stesso tempo presentando quella puntina di casual che lo rende perfetto per una cena estiva e spensierata. Occhio alle collane, chunky ma decisamente minimal e la mini Lady Dior bag che non passa mai silenziosa. Piccola variante, se volete dare a questo look un’allure solo glam, con un blazer e le slingback con tacco a spillo, come quelle scelte dalla Ferry, siete pronte per qualsiasi evento mondano.

L’outfit estivo da indossare anche in autunno: felpa e jeans, a prova di fresco

Il bello della Ferry è quello di passare nella maniera più rilassata possibile, da un look glam ad uno sportivo: perché d’estate abbiamo bisogno anche di abbracciare quella parte di noi che reclama relax e comodità, e non conosciamo modo migliore per esercitare questo diritto se non indossando jeans e felpa. D’altronde il vento in Sardeagna è un dolcissimo compagno serale da affrontare nella maniera più fashion possibile.

Ispiriamoci allora a Chiara, che ci propone così anche un outfit che indossare nuovamente in autunno, spoilerandoci che il pink sugar o bubblegum sarà il colore da sdoganare nel nostro guardaroba. La felpa è absolutely american style nel mood quanto nel brand che si chiama Zizi Donhoe: disponibile anche in verde, è sul sito del brand a 185 dollari, circa 155 euro. Sportiva o elegante? In vacanza meglio giocarsi entrambi i look…la nostra Ferry docet!