Colore di passione, forza e grinta, non vorrete mica rinunciare ai vestiti rossi di Zara quest’estate? Da mattina a sera, rosso sia!

I vestiti di Zara rossi sono la notifica inaspettata del colore rosso al nostro guardaroba, che magari vibra di giallo, azzurro, blu e bianco, e ci siamo dimenticate il rosso. O meglio, magari ci abbiamo pensato ma temendo di non sapere quale nuance potervi accostare, abbiamo rinunciato.

Il rosso invece sa più che mai d’estate: da indossare per una passeggiata, oppure in versione long dress alla sera, per dare un po’ di sensualità al nostro look, oppure da scegliere per un piacevole aperitivo al tramonto, per entrare in perfetta armocromia con uno dei momenti più rilassanti della giornata, che siate già al mare, in vacanza o in attesa delle ferie.

Vestiti Zara 2021: mini dress rossi da indossare in spiaggia o in città

Per una serata da ballare sotto le stesse, per qualche concerto o in occasione di un party, il mini dress è il compromesso perfetto per sentirci in ordine, comode e soprattutto fresche. Con dettagli fashion, inaspettatamente sexy e glam, oppure cut out, tra gli abitini di Zara c’è solo l’imbarazzo della scelta.

– Iniziamo dal più semplice, in stile slip dress: spalline regolabile e adorabile dettaglio arricciato, un modello minimal da impreziosire con una cintura e con una collana in oro per valorizzare l’ampio scollo a V. Con un paio di décolléte lucide in rosso è perfetto per un party, con un paio di espadrilles invece lo trasformiamo in un romantico mini dress da appuntamento. Lo amerete anche per il suo tatto morbidissimo.

– Se cercate qualcosa di molto sexy, d’altronde d’estate perché non dovremmo osare un po’ di più, Zara lancia la sua chicca: un vestito di seta in pizzo, da vera red blooded woman per citare una vecchia canzone di Kylie Minogue. Il tessuto è il suo punto forte in misto di seta di gelso, ma anche l’allure in lingerie style, per le più audaci.

Abiti lunghi e rossi: asimmetrici, con spacchi e volant

Con gli abiti lunghi possiamo sognare: sono quei modelli che normalmente non consideriamo dei pret a porter – per quanto da qualche estate a questa parte i modelli oversize cerchino di semplificarsi in versione pratica e street – e che riserviamo a momenti speciali. D’estate respiriamo un po’ di questa libertà, e se una sera ci va semplicemente di sentirci belle e piene di fascino, un abito rosso in volant ad esempio può essere la nosra anima gemella.

– Lo immaginiamo con dei sandali gioiello, bassi o alti, meglio ancora se in pietre dal colore complementare, per far brillare ancora di più il colore rosso vivo di questo modello di Zara, morbido, dinamico, svolazza così tanto al passo che ci farà sentire delle ballerine, oltre che protagoniste della street.

-Se per te abito lungo vuol dire leggerezza e relax, allora hai bisogno di un modello disimpegnato, come questo a scollo dritto di Zara, semplicemente con dettagli in elastico e con tessuto ad effetto crinkle. Un modello che si sposa benissimo con un paio di Birkenstock nere o bianche, pronte per perdervi tra i vicoli di un borgo o di restare a guardare distese il cielo in un prato. Un abito dal mood total relax.

