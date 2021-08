I vestiti dell’estate 2021 diventano una seconda pelle: leggerissimi, dal tocco delicato, per accompagnarci dall’alba al tramonto.

Ce ne sono davvero molteplici – non solo di mondi e luoghi da scoprire – di abiti che con le loro texture, colori e fantasie desiderano raccontare l’estate, con i suoi mood, le sue serate spensierate e la sua seducente aria di mare. Ma se dovessimo dare l’Oscar ai vestiti dell’estate 2021 che meglio sappiano raccontare questo mix di sensazioni da musica leggerissima, non avremmo dubbi: quanto più leggero è un vestito, più sa d’estate.

Sono quei modelli che vanno dalla texture leggera ma compatta per essere indossati anche in versione street ma ci sono anche quelli così leggeri, così invisibili, pronti a diventare dei copricostume o semplicemente da indossare in vacanza senza limiti di alcun tipo: sono con la voglia di farlo scivolare dolcemente sulla pelle. Quello è l’abito di cui avrete bisogno, anche solo per un weekend.

Vestiti estate 2021: abiti che librano nell’aria, l’ispirazione da Valentino

L’abito che abbiamo in mente e che meglio riesce a trasmettere questo senso di libertà arriva direttamente da maison Valentino. che per l’estate stempera i volumi a cui ci ha abituato da un po’ e punta sul velato: colori pop, sgargianti, fluo, il dettaglio è quello di una nuance che non vuole nascondersi, ma vuole esplodere nella texture più delicata possibile.

Rosso, fucsia, verde, purché luminosi e scintillanti, perfetti interpreti della nostra voglia di vivere quest’estate 2021 lasciandosi dietro alle spalle un po’ della malinconia e del peso dell’ultimo anno. E se Valentino lancia l’ispirazione, il trend è ben consolidato, pronte per andare a caccia, magari prima della partenza, di abiti super leggeri, da mettere in valigia qui ed ora.

Satin, seta, chiffon: tessuti leggeri per un’estate da sogno

Tutto quindi comincia dal tessuto, dalla sua dinamicità, dal suo effetto quanto più svolazzante possibile: che sia con tanto di volant oppure no, c’è bisogno di un abito pret a porter che si lasci indossare al volo, pronto per essere indossato e attraversato dal vento. E come ben ci insegna Kate Middleton, chi se non anche Zara può avere la soluzione: mini dress in satin blu elettrico al prezzo 39,95 euro.

– E se cercate qualcosa di floreale, quasi come se al tocco del vento si sollevasse una tempesta di fiori, anche i modelli a stampa sanno allinearsi alla nostra voglia di leggerezza e armonia, come questo modello in rosa di Mango, disponibile su Zalando al prezzo di 59.99 euro.

– E naturalmente il colore a cui d’estate non possiamo mai dire di no è il bianco: pensando alla tendenza dell’abito alla greca lanciata da Dior in una delle ultime sfilate, è impossibile non innamorarsi del mini dress white di Stradivarius, maniche e gonna svolazzanti…ricordando un po’ Marilyn Monroe.