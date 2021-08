Top crop e non solo, t-shirt e canotte sono i must have dell’estate ma anche le giacche a manica lunga possono sempre tornarci utili.

L’estate è la stagione in cui desideriamo solo scoprirci, indossare top sbarazzini, fantasie divertenti e capi freschi, un’esigenza che ci richiedono proprio le temperature più alte, ecco perché si fa anche particolare attenzione ai tessuti da scegliere. D’estate però ci sono possono essere occasioni come piogge inaspettate o un vento fresco che alla sera potrebbe richiedere di indossare giacche a manica lunga, soprattutto dove ci sono forti escursioni termiche.

Urge quindi completare il nostro guardaroba estivo con giacche che all’occorrenza sappiano tornarci utili e coprirci: si può trattare di qualche modello primaverile che abbiamo indossato poco o qualche giacca leggera e impermeabile dal summer touch che possiamo acquistare e portarci dietro facilmente, anche in valigia.

Giacche estive 2021: lasciamoci ispirare dalle giacche di Chiara Ferragni

Colori pastello, sgargianti…insomma nuance che si fanno notare! D’estate non potremmo pensare a qualcosa di diverso nello scegliere la giacca estiva perfetta, e Chiara Ferragni ci offre più di un post per confermare questa sacrosanta verità. Potremmo partire ad esempio dalla giacca verde fluo che l’influencer ha indossato questa primavera, così allegra che non potremmo non portarcela dietro anche nelle sere estive.

– L’altra alternativa sempre Made in Ferragni, è la giacca in denim: capo vintage che sa di anni ’90 nella sua versione colorata, ed è lì infatti che arriva il look inspo. Alla classica estiva in jeans chiaro, affianchiamo anche quelle in denim colorato, per esempio in bianco, in rosa, blu…e se riuscite a trovarla anche in tie dye multicolor che più summer vibes di così non si può!

Blazer estivi da indossare come giacche: sportivi ed eleganti

Non solo giacche, anche i blazer con la loro praticità e i tanti modelli possono essere un’alternativa da indossare su abiti lunghi e corti, ma anche con shorts e mini gonne. Anche in questo caso puntiamo su nuance che sanno d’estate, come il giallo fluo o anche il bianco, colore perfetto anche per creare abbinamenti in vista di cocktail party.

– Per un look sportivo invece puntiamo sui blazer in felpa: si tratta di un modello pratico lanciato in questa primavera, avvolgente, sottile e pret a porter, che possiamo abbinare anche a dei pantaloni di lino, a shorts di jeans e bermuda. Essendo modelli generalmente poco oversize, meglio abbinarli con crop top e canotte basic.

– Per un look casual un blazer estivo che potrà tornarvi comodo anche per le giornate in ufficio, così da unire compostezza e leggerezza, sia per la freschezza dei tessuti sia nel movimento, è quello over in modello dad fit, che possiamo trovare in lino o anche in cotone.