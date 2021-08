I look adocchiati a Cannes ci hanno confermato definitivamente che il foulard è il top più trendy di quest’estate.

Avete presente quei foulard che un po’ in periodo di saldi e un po’ durante l’anno avete acquistato e che poi non avete messo neanche una volta? Ci riferiamo soprattutto a quelli grandi in formato sciarpa, perché se quelli piccoli possiamo pur sempre trasformarli in fiocchi per abbellire la borsa, per legare i capelli o avvolgerli intorno al collo in stile cow girl, quelli grandi spesso ci mettono in difficoltà.

Finalmente però è arrivato il momento di tirarli fuori e indossarli nella maniera più trendy possibile, trasformandoli in veri e propri top super crop: da indossare sotto ad un blazer per un look da cocktail party o persino come copri bikini, potete ridare nuova linfa a quei foulard che dormono da tempo nel cassetto.

Come indossare i foulard nell’estate 2021: trasformali in crop top

Uno dei motti di questa stagione è scoprire la pancia, e con la tendenza crop di t-shirt e top è diventato ancora più semplice, soprattutto se scegliamo di indossare pantaloni o gonne a vita alta che in base al modello ci permettono di scegliere quanto vogliamo scoprirci.

Trasformato in crop top piccola quanto un bikini, il foulard diventa un capo elegante, da indossare in occasioni speciali: feste, eventi e serate non mancano mai d’estate, tanto vale quindi indossare ogni tanto qualcosa di originale andando oltre il classico mini dress. Annodato al collo, oppure stretto sul seno, possiamo divertirci a pensare ad indossarlo in maniera sempre diversa, così da poter creare un look sempre diverso.

Naturalmente possiamo anche renderlo più casual e street, indossando il foulard sempre come un top ma lungo, così che lasci scoperti solo i fianchi: un altro modo per seguire una delle tendenze più amate di quest’estate, il cut out, ed indossarlo senza dover attendere occasioni speciali, trasformandolo in un capo pret a porter. Per indossarlo punta su reggiseni push up, così da non appiattire il seno.

I look inspo per indossare il foulard come un top

Il look inspo da cocktail party lo possiamo rubare subito alla modella Olivia Culpo, che indossa il foulard come un reggiseno in nuance blu e decorato: spicca sul suo completo total white, a cui ha abbianto dei sandali con listini e pochette bianchi. Il segreto di questo look infatti è scegliere un colore basic che faccia risaltare la nuance del foulard, e non dimenticare la collana: meglio se doppia ed evidente come quella scelta da Olivia. Un look simile è stato scelto anche da Izabel Goulart per raggiungere la Croisette di Cannes.

– Look perfetto da passeggiata estiva, in città o in vacanza, è abbinare il foulard ad un paio di short a vita alta, da indossare con o senza cintura: pantaloncini bianchi o di jeans saranno perfetti, questi ultimi meglio se in jeans chiaro, così da rendere il foulard sempre assoluto protagonista del vostro look.