Anche quest’anno Louis Vuitton realizza una collezione di borse da viaggio pratiche e glamour, con l’iconico logo.

Ormai includere nel proprio set di valigie un borsone Louis Vuitton è una prospettiva che fa gola a tutte. La fantasia cambia ogni anno, ma il logo della maison che ormai tempesta le borse da viaggio del marchio da sempre esprime un unico desiderio: voglia di vacanza ed evasione.

Magari al modello classico beige e marrone, completo di tutto il set abbinato, avete già ceduto, ma quest’anno Virgil Abloh ha pensato a delle fantasie romantiche e sognanti, a cui resistere è davvero difficile. Se quindi questa sarà la prima borsa Vuitton da portare in viaggio con voi, sappiate che non potevate puntare su un inizio migliore.

Louis Vuitton, le borse da viaggio 2021: in partenza con la Keepall Bandoulière

La borsa da viaggio di Louis Vuitton, ormai sacra quanto una it-bag, si chiama Keepall Bandoulière, che quest’anno punta su nuance nostalgiche, vintage e dal sapore estivo.

Partiamo dalla Keepall Bandoulière 40 in pelle martellata blu navy che presenta l’iconico motivo Monogram Ink Watercolor nelle tonalità azzurro e bianco. Presenta due fasce laterali e si può portare con una pratica tracolla amovibile o con i due manici superiori. Il prezzo è di 2.600 euro.

– La funzionalità quindi resta sempre quella del modello classico che presenta la dimensione 60, e che per la sua grandezza resta quella più amata da chi ama viaggiare in piena comodità, coniugando la necessità di un borsone trasportabile e morbido. Il costo è di 1.700 euro, inferiore rispetto ai modelli più piccoli.

– Se il vostro sogno è una Louis Vuitton grande ma non troppo, allora la Keepall Bandoulière 50 è la dimensione perfetta, quest’anno proposta nella fantasia Monogram Pastel Colors, un omaggio di Abloh all’infanzia, in effetto pastello multicolor. Una nuance trendy e delicata. Il prezzo è di 2.020 euro.

– Le amanti del blu puro ameranno la Keepall Bandoulière 50 della collezione Taigarama, che unisce pelle Taïga e tela Monogram Eclipse, che richiama un modello iconico degli anni ’30. Non possiamo immaginarla se non in pendant con il prossimo viaggio in aereo.

La Keepall Bandouliére si fa anche mini, in versione pret a porter

Se il vostro sogno è scegliere una Keepall Bandouliere da poter portare con voi in vacanza ma non solo, Louis Vuitton ha pensato a dei modelli formato xs pensati proprio per la città: una di queste è proprio la Keepall City in blu effetto acquerello, che reinterpreta il motivo iconico della maison. Un modello elegante e raffinato, pensato e rivisto da Virgil Abloh anche in versione compatta. Il suo prezzo è di 1.650 euro.

– Dal colore più deciso, con il logo iconico stilizzato, in una nuance verde kaki versatile, è un modello realizzato in vacchetta pregiata Monogram Seal, da portare a tracolla o a mano, si può trasformare anche in un’elegante borsetta da sera. Il prezzo è di 1700 euro.

