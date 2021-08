Chiara Ferragni, Fedez, Leone e Vittoria sono in vacanza a Porto Cervo tra piscina, sole, relax e divertimento in formato famiglia

Le vacanze non si fermano per la famiglia Ferragnez che, dopo aver visitato la Puglia, hanno deciso di trascorrere le loro vacanze in Sardegno, a Porto Cervo. Una tenuta da sogno con piscina, in cui Leone e la piccola Vittoria giocano felici.

Chiara Ferragni e Fedez si godono le vacanze a Porto Cervo

Come di consueto, L’influencer ci regala scatti delle sue vacanze da sogno con suo marito e i suoi due figli. La vacanza a Porto Cervo è iniziata stamattina per i Ferragnez, i quali si godono relax e divertimento in una lussuosa villa con piscina. Lei sfoggia un bikini rosso, mentre papà Fedez è intento a rilassarsi in piscina con il piccolo Leone che gioca spensierato in acqua.

