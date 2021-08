Uniti nei valori, nei sogni ma anche nei look: Hailey e Justin Biebers infiammano la passerella della strada con i loro outfit streetstyle.

Non importa se siano a Los Angeles, a Parigi, in Italia, la formula del perfetto look in street style l’hanno scoperta Hailey Bieber e suo marito Justin: una passione che ormai condividono puntando su un abbigliamento che nelle uscite di coppia li vede quasi sempre incedere all’unisono: stile sportivo e hi-tech, a cui Hailey aggiunge il tocco sexy al femminile, discostandosi ogni tanto dai look di Justin, ma senza mai osare troppo.

Siamo pronte allora a fare un piccolo riepologo delle loro uscite insieme, magari convincendo anche i nostri boyfriend a condividere la nostra passione per la moda e darci ad un gioco fashion di coppia mix and match, magari prestando attenzione ad occasioni importanti che possono necessitare di un look sulla stessa frequenza d’onda…con quell’eccezione, come ci mostrano i Biebers, che ogni tanto conferma la regola. E aggiunge pepe alla coppia, anche nel guardaroba!

Haley e Justin Biebers: lo street style, una passione comune e di coppia

I loro gusti sono diversi in fatto di look, sicuramente, eppure ogni volta che escono insieme il più delle volte sembra che Hailey e Justin Bieber si accordino quanto meno sul mood da rispettare. Oggi ci va di essere super sportivi e comfy, si chiederanno, ed eccoli apparire insieme in tuta: bianca per lui, in lime per lei, che aggiunge sempre quel tocco glamour adorabile e tutto al femminile.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

– Cambiano i capi, camicia svasata da indossare su un paio di short cortissimi, scarpe da ginnastica e zainetto per Hailey, bermuda corti, t-shirt e cappello con visiera per Justin, ma il mood è quello rilassato di una passeggiata in città a caccia del prossimo must have che arricchirà l’armadio. I due sanno bene come abbinarsi e completarsi, l’uno secondo l’outfit dell’altro. Sembra quasi si divertano!

Mix and match a Parigi: quando Justin non riuscì a stare al passo di Haley

Tutto molto romantico, perfetti, Justin potrebbe essere il fidanzato dei sogni, eppure a Parigi durante qualche giorno di vacanza, sembra che i due non siano stati, sorprendendo molti, così d’amore e d’accordo sugli street style da sfoggiare all’unisono. Entrambi hanno deciso di portare il loro american style senza se e senza ma. Se Hailey aveva voglia di mostrare tutto il suo gusto nell’attraversare le strade di Parigi senza abbandonare il suo stile glam, Justin non è stato al suo passo.

Ad essere la sintesi di questa non corrispondenza di amori sensi questa volta è la scelta dell’outfit di Justin in occasione delle visita al Presidente Macron, durante la quale il cantante ha cercato di tenere testa all’elegante abito cut out di Hailey con un completo oversize in gessato firmato Celin, stemperato da un paio di sneakers nike. Parigi è stata forse pomo della discordia?

Diremmo di no, perché di tanto in tanto i due amano sposare anche look diversi: nel 2019 infatti, la modella ha preferito mettere da parte tute e pantaloni per sfoggiare un mini dress romantico abbinati ad un paio di sabot neri in stile mocassino. Un look sotto il sole di Agosto anche decisamente più fresco!