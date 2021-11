L’imprenditrice stupisce i followers con un magnifico Albero di Natale che lascia senza parole.

Nonostante Halloween sia terminato a malapena due settimane fa, sono già moltissimi che aspettano con ansia le vibes natalizie. Alcuni non resistono e si dedicano a decorare la propria casa in nome del Natale, prima fra tutti l’influencer Chiara Ferragni. Cosa ha in serbo per noi stavolta the blonde girl?

Pochi minuti fa la moglie di Fedez ha pubblicato un bellissimo video su Instagram: richiamano la nostra attenzione una grande porta bianca adornata con abbondanti ghirlande e le note della canzone più simbolica di questo periodo: All Want for Christmas is you della strepitosa Mariah Carey.

L’influencer si accinge ad aprire la porta ed entra nella stanza: ecco quindi che dinanzi a noi appare un bellissimo albero di natale molto alto, con bellissime luci a led. Ma la sorpresa non è finita qui: la fashion blogger comincia a ballare e a battere le mani a tempo di musica, ed ecco che le luci dell’albero cambiano colori e fantasia ogni volta che lei batte le mani.

Inutile dire che è partito subito lo stupore e l’ammirazione dei suoi followers, meravigliati dalla vista del bellissimo albero natalizio. Dite che l’influencer ha appena lanciato una nuova moda di Natale?

Qui potete vedere il video su Instagram