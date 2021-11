Inoltre oggi il principe del Galles presenzierà il Remembrance Day insieme alla regina madre.

Sono 73 anni per Carlo Windsor, principe del Galles. Alla veneranda età Carlo non ha ancora ottenuto la Corona, ma è sempre stato molto attivo e partecipe di alcune problematiche di livello mondiale, in particolar modo l’inquinamento. Risale infatti a più di 50 anni fa il suo primo discorso green e tra pochi giorni parteciperà alla Cop26, ossia la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021.

In attesa dell’evento, vedremo il principe Carlo presenziare al Remembrance Day insieme alla regina madre Elisabetta II, che ritorna a lavorare in pubblico dopo le due settimane di riposo prescritte dai medici dopo alcuni acciacchi. Come di consueto, Carlo renderà omaggio ai caduti di Guerra poggiando la corona di fiori dinanzi al cenotafio, vigerà poi un minuto di silenzio nell’intera Inghilterra.

I tabloid colgono l’occasione poi per interrogarsi sul ruolo di Camilla quando Carlo, già riconosciuto universalmente come Green Prince per le sue attività ambientaliste, potrà indossare la Corona sul suo capo. Secondo l’esperta della famiglia Windsor ,Penny Junor, Camilla Parker-Bowles, preferirebbe il titolo di principessa consorte, evitando il ruolo regina consorte in rispetto della defunta Lady Diana. Ad ogni modo, pur essendo passati più di 50 anni anche dal loro incontro, la coppia sembra più affiatata che mai.