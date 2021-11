Molti utenti social criticano la Star per il comportamento davanti ai fan, ma non tutto è come sembra.

Sta facendo il giro del web il video di Lady Gaga ieri a Milano. La Star si trova in Italia per promuovere il suo secondo film nella sua carriera da attrice: House of Gucci. Dopo aver interpretato il ruolo di Ally in A Star is born, diretta dall’amico e collega Bradley Cooper, la popstar torna a recitare vestendo questa volta i panni di Patrizia Reggiani, moglie di Maurizio Gucci e mandante del suo omicidio.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

L’artista ha destato lo scalpore e la disapprovazione degli utenti social a causa di un video pubblicato su Internet: vediamo Lady Gaga scendere dall’auto con tacchi da capogiro portando in braccio un enorme bouquet, diretta verso il suo Hotel accompagnata dalla scorta. Prima di entrare però, ha deciso di gettare per terra il gigantesco mazzo di fiori.

Molti hanno valutato negativamente il comportamento: “Cafona!” e “Stupido comportamento” sono solo alcuni dei commenti che tuonano. In realtà, il gesto è stato totalmente frainteso: dopo aver lanciato il bouquet (considerate le calzature era impossibile per lei chinarsi sul pavimento per posarli delicatamente), la diva guarda i suoi fans sorridendo e manda loro dei baci. La sua intenzione era quella di regalare i fiori ai suoi affezionati ammiratori.

Potete guardare con i vostri occhi il video su Instagram: