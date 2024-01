Qualche segnale nel rapporto tra Chiara Ferragni e il suo storico manager Fabio Damato. L’assenza dell’uomo ad una cena ha insospettito.

Ci sono nuovi dettagli e indizi che farebbero pensare alla fine del rapporto di lavoro e, probabilmente, anche dell’amicizia, tra Chiara Ferragni e il suo storico manager Fabio Damato. Nelle ultime ore, dopo una cena tra amici alla quale l’uomo era assente, si sono susseguite nuove indiscrezioni accompagnate persino da una possibile frecciatina…

Chiara Ferragni, rapporto chiuso con il manager?

Chiara Ferragni

Negli ultimi tempi, a seguito delle ormai note vicende legate allo scandalo del pandoro Balocco e altre situazioni di presunta falsa beneficenza che hanno coinvolto Chiara Ferragni, si è parlato del rapporto in bilico tra lei e il suo storico manager Fabio Damato. Tensioni tra i due e anche un feeling non esaltante tra l’uomo e Fedez avrebbero portato l’imprenditrice e il manager ad allontanarsi.

Un possibile indizio in tal senso sembra essere arrivato da una recente cena a cui ha preso parte la donna in compagnia di alcuni amici. Come sottolineato da Leggo, infatti, alla serata non era presente Damato, impegnato in un compleanno con alcuni colleghi del team di Chiara tra cui come Maria Sheila Miani.

Non è dato sapere quindi se la sua assenza sia dovuta unicamente a tale impegno o se l’uomo possa aver ricevuto, in un certo senso, il benservito dall’imprenditrice.

Certo è che – secondo quanto riportato ancora da Leggo, Damato si sarebbe lanciato in una storia Instagram che sa tanto di frecciatina. “Non importa quanti anni passano, ma con chi hai deciso di condividerli”.

Si tratta, ovviamente, di una bella frase che potrebbe essere unicamente una dedica a chi stava festeggiando il compleanno, ma anche un modo per lanciare un messaggio di ben altro tipo, magari, proprio alla Ferragni… Staremo a vedere.

Di seguito, invece, un post Instagram dell’imprenditrice insieme ai figli Leone e Vittoria: