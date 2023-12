Il ritorno sui social di Fedez dopo il caso Ferragni-pandoro. Le parole e i rumors di un possibile licenziamento si susseguono…

Non sono state ore facili in casa Ferragnez con l’ormai noto caso del pandoro Balocco legato a Chiara. L’imprenditrice digitale non sta attraversando un bel momento e in tal senso qualche rumors potrebbe anche peggiorare la situazione. Pare, infatti, che suo marito, Fedez, abbia intenzione di muoversi, non certo in modo amichevole, col manager della moglie Fabio Maria Damato…

Fedez vuole licenziare il manager di Chiara Ferragni?

Chiara Ferragni – Fedez

Secondo quanto svelato da Guia Soncini su Linkiesta, pare, infatti, che la vicenda del caso pandoro abbia creato diversi malumori. In primis tra Federico e Chiara ma anche tra il rapper e il manager e braccio destro della donna-

Pare, infatti, che Fedez non sapesse nulla del milione di euro intascato dalla moglie con le vendite del pandoro firmato Ferragni lo scorso anno, soldi che, secondo gli spot pubblicitari di Chiara e Balocco, sarebbero dovuti finire tutti all’Ospedale Regina Margherita di Torino ma così non è stato, o almeno, solo in parte.

Da qui la decisione di spingere la moglie a fare la donazione spontanea di un milione di euro all’Ospedale Regina Margherita di Torino, di cui Chiara parla nel cosiddetto “video del pentimento”.

Oltre alle tensioni tra moglie e marito, però, ci sarebbero quelle tra cantante e manager della donna, Fabio Maria D’Amato, da anni suoi braccio destro. Alcune indiscrezioni, infatti, parlano addirittura della volontà di Federico di licenziare l’uomo a seguito di questa vicenda.

Il ritorno sui social del rapper

Intanto, Fedez ha fatto ritorno sui social rompendo il silenzio. Lo ha fatto con un post sul profilo ufficiale del suo podcast ‘Muschio Selvaggio’. Al netto della parole che fanno riferimento al suo show, in tanto vi hanno letto un riferimento generico anche a questa fase , privata, della sua vita: “E‘ stata una stagione dura. Nessuno credeva alla sopravvivenza di Muschio Selvaggio, boicottato brutalmente per i primi episodi, aspettativa di vita minima […]”, alcune delle parole del suo messaggio.

Di seguito anche il post Instagram del rapper per ‘Muschio Selvaggio’ ma che molti hanno letto anche come riflessione per le ultime vicende “di famiglia”: