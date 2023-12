Si è chiusa l’edizione di Ballando con le Stelle: Wanda Nara e Pasquale La Rocca hanno trionfato dopo una finalissima ricca di avvenimenti.

Era data per super favorita e non ha tradito le attese: Wanda Nara ha vinto ‘Ballando con le Stelle’ in coppia con Pasquale La Rossa. Un successo meritato e arrivato nel duello con un’altra regina dello spettacolo come Simona Ventura, insieme a Samuel Peron. Nella notte di Rai1, non sono mancate le emozioni e anche un “piccolo incidente”…

Wanda Nara vince Ballando con le Stelle

Wanda Nara

Sono state ore ricche di emozioni e di colpi di scena, quelle vissute durante la finalissima di ‘Ballando con le Stelle’. Tantissimi balli, lacrime, sorrisi e, ovviamente, anche una coppia vincitrice.

Dopo sette balli, alla fine, è stata la favorita Wanda Nara a trionfare insieme al suo compagno di viaggio, il ballerino Pasquale La Rocca. I due sono riusciti ad avere la meglio sull’agguerrita Simona Ventura e sul professionista Samuel Peron, ottimi secondi.

Prima dell’elezione dei vincitori, però, come detto, non sono mancati anche dei momenti di “paura”. In particolare, intorno alla mezzanotte, la diretta di Rai1 e del programma è saltata per qualche minuto. Su Rai 1 sono partiti spot a rotazione e alcune clip di ‘Techetechetè’ ripescate per necessità. Cosa è accaduto? A spiegarlo la stessa Milly Carlucci sui social: “È saltato l’impianto elettrico, tutte le macchine. Stanno provando a riavviare tutto il sistema e il generatore. Non abbandonate Rai 1”.

Dopo poco più di 10 minuti, ecco il ritorno in studio alla diretta con le scuse della padrona di casa e i momenti ultimi della finale che ha visto, come detto, la showgirl argentina battere nel testa e testa Simona Ventura.

“Ce l’abbiamo fatta, ce l’hai fatta. Sei la Queen”, ha detto La Rocca all’argentina dopo aver alzato la coppa. “Sette balli in una notte, io non capivo nulla. Incredibile. Grazie a tutti, per i commenti, bellissimo”, ha detto la Nara a caldo dopo il successo.

