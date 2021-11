Chiara Ferragni ha un cane che è un vero e proprio membro della sua famiglia. Scopriamo come si chiama, che razza è e com’è il suo carattere.

Prima influencer italiana ad aver ottenuto un grande successo in tutto il mondo, Chiara Ferragni è stata anche la prima Vip ad aver aperto un profilo Instagram al suo cane. Il figlio peloso dell’imprenditrice è entrato nella sua vita prima che conoscesse Fedez e oggi, che è sposata e mamma di due bambini, è ancora al suo fianco. Scopriamo il nome, la razza e il suo carattere.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Chiara Ferragni: come si chiama e che razza è il suo cane?

Chiara Ferragni ha deciso di accogliere in famiglia il suo cane nel mese di luglio del 2010, quando ancora non conosceva Fedez. Il figlio peloso dell’imprenditrice si chiama Matilda Ferragni ed è un bulldog francese color champagne. Animale di indole buona e pacata, rientra negli amici a quattro zampe di taglia piccola. Nonostante la stazza, però, ha un corpo molto muscoloso e forte. Ha una testa che, in gergo, viene definita brachicefala. E’ caratterizzata dal muso corto, il naso schiacciato e le orecchie erette, simili a quelle dei pipistrelli. Il manto del bulldog francese è raso e può avere diversi colori: fulvo, fulvo con striature tipo tigrato, fulvo chiaro, fulvo medio, fulvo con tonalità più scura, fulvo con maschera nera, fulvo senza maschera nera.

Matilda Ferragni è color champagne e mamma Chiara la tratta come se fosse un vero e proprio figlio. Il cane le ha dato anche qualche pensiero per quel che riguarda la sua salute. Il bulldog dell’imprenditrice, infatti, ha il morbo di Chron e ha avuto un tumore. Per salvare la vita del suo cane, la moglie di Fedez l’ha fatta ricoverare in una clinica svizzera, dove è stata sottoposta ad un ciclo di radioterpia. Ad oggi, Matilda ha ripreso la sua forma fisica e sembra stare bene.

3 curiosità sul cane di Chiara Ferragni

Con l’arrivo in famiglia della secondogenita Vittoria, Chiara Ferragni ha confessato ai fan che, così come il figlio Leone, anche Matilda si è dimostrata gelosa della bambina. Il cane si è preso qualche mese di tempo e poi si è avvicinato alla piccolina di casa così come ha fatto con il fratello Leo.

–Matilda Ferragni ha un suo profilo Instagram, che Chiara ha aperto nel 2012. Ad oggi è seguito da 414mila follower.

-Quando Chiara ha accolto in famiglia il cane era fidanzata con l’imprenditore Riccardo Pozzoli. All’epoca l’animale venne registrato all’anagrafe canina con i rispettivi cognomi. Quando i due si sono lasciati, la Ferragni l’ha tenuta con sé e ha cambiato il cognome della figlia pelosa.

–Fedez ha conosciuto Chiara Ferragni grazie ad una strofa di una sua canzone, in cui citava proprio Matilda: “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton e un collare con più glitter di una giacca di Elton John…“.