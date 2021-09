Chiara Ferragni ha anticipato quella che con tutte le probabilità sarà una delle nuove tendenze del 2021, ossia il body sgambatissimo ispirato alla moda degli anni ’80.

Chiara Ferragni ha sfoggiato via social un nuovo capo della sua collezione, ovvero un body sgambatissimo (e che lascia i fianchi completamente scoperti) con profonda scollatura sul seno. Il capo farà parte della collezione autunnale del brand dell’influencer, che intanto sui social ha messo in mostra il suo fisico perfetto indossando il capo d’abbigliamento ispirato agli anni ’80.

Chiara Ferragni: il body a maniche lunghe quanto costa

Chiara Ferragni ama dettare tendenza e non c’è dunque da stupirsi se il nuovo body sgambato lanciato dal suo brand diventerà un must della stagione autunnale: il suo costo è di 230 euro e Chiara Ferragni lo ha indossato da solo, mettendo in mostra i fianchi scoperti e la sua vita sottile.

Il body è pensato per fare attività fisica ma si può portare anche con dei semplici jeans o con una gonna (e sicuramente l’influencer svelerà ulteriori dettagli su come esso possa essere abbinato). Il body è caratterizzato dalle maniche lunghe, una profonda zip frontale ed un’ampia sgambatura sui fianchi. Accanto alla zip presenta l’immancabile logo a forma di occhio, marchio del brand della famosa fashion influencer.

I body preferiti dall’influencer

Sui social la Ferragni ha spesso rilanciato capi passati di moda e sicuramente gli anni ’80 e ’90 sono tra i suoi “periodi” preferiti in fatto di stile. Tra i capi preferiti dall’influencer vi sono sicuramente i body sgambati, da lei utilizzati durante l’estate 2021 mixati a capi sportivi e ad abiti dal sapore più elegante. La moglie di Fedez ama vestire in maniera comoda e sportiva, specie ora che deve occuparsi dei suoi due bambini, Leone e Vittoria, con cui ama trascorrere il tempo all’aria aperta.