Il red carpet di Venezia 78 ci sta regalando ogni giorno una sfilata di look indimenticabili, ma a brillare più di tutte è Dakota Johnson.

Brilla letteralmente Dakota Johnson alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia, giunta due giorni fa sul red carpet accompagnata da un partner d’eccezione: Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, elegantissimo in un completo rosso aranciato, si è fatto fotografare accanto a quella che da qualche anno a questa parte è musa raffinata della maison.

Eterea, semplice, timidamente elegante, Dakota Johnson è arrivata al Lido in occasione del film The Lost Daughter, diretto da Maggie Gyllenhaal e tratto da un romanzo di Elena Ferrante, e di cui Dakota è tra le protagoniste. E c’è da dire che in questioni di look l’attrice ha scelto il look più bello e indimenticabile di questa edizione della Mostra.

Dakota Johnson a Venezia 2021: sul red carpet l’abito composto interamente di cristalli

All’apparire di Dakota Johnson sul red carpet veneziano, un pensiero è stato più chiaro che mai: quest’anno la Johnson sta ai look di Venezia 78, come Bella Hadid – ricorderete il suo abito gioiello mozzafiato firmato Schiaparelli – sta al Festiva di Cannes 2021. Anzi l’attrice americana, che non poteva essere vestita se non da Gucci quasi supera la meraviglia dell’abito della modella, trasformando lo stupore in meraviglia.

Vestendo interamente di cristalli una delle sue muse, con questa creazione Gucci celebra pienamente i suoi primi 100 anni, dimostrando che sì, la bellezza e la luce possono essere catturate e modellate dalla moda e dalla maison, concedendo ad ognuna di noi per un giorno di sentirci stelle. Così nasce una stella, indossando un abito ad effetto nude dalla struttura trasparente in tulle, e un’oceano di cristalli che seguono i movimenti del corpo.

Decollété scoperte un po’ da dea, e un po’ principessa guerriera con le spalline che valorizzano il corpo, che diventa per giochi di luci una sola essenza con l’abito. Un look che non ha bisogno di aggiungere alcuni gioiello, ma che è un prezioso esso stesso, perfettamente in armonia con la bellezza dell’attrice.

Tendenze Autunno 2021: shiny look e gioielli, dai look eleganti ai casual

Avere in armadio un abito in stile impero così rappresenta un sogno – e se per magia foste tra le fortunate, sappiate che questo è il momento adatto -, che possiamo inseguire cogliendo l’ispirazione lanciata da Gucci, fino a farla nostra negli outfit daily. Brillate quindi: magliette, gonne, giacche, abiti in paillettes, glitterate, o impreziosite da cristalli, tutto ciò che è luce per quest’Autunno è tendenza.

Su look casual e più semplici, osate con i gioielli: collane a serpente luminose, collier, gioielli in cristalli o in pietre preziose colorate e luccicanti – occhio alla nuova collezione di Swarovski – possono essere la perfetta alternativa a quelle occasioni in cui il glitter può essere troppo, ma il bijou luminoso elegante sa fare la differenza e farci brillare senza troppo rumore.