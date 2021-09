Venezia 78 è cinema ma anche fashion: ecco i look delle star che dall’arrivo al red carpet ci fanno sognare come in un film

La Mostra del Cinema di Venezia è esattamente come il cinema: una macchina dei sogni, dove ogni dettaglio contribuisce a rendere una storia indimenticabile. Dalla sceneggiatura alla fotografia, dai costumi alla regia, dagli attori passando per tutti i comparti tecnici, tutto contribuisce a creare una sola ed unica magia. E questa Venezia 78 non è diversa, e anzi a proposito di costumi quest’anno attori, vip e ospiti ci sorprendono giorno per giorno.

E noi oltre ad essere lì o dovunque le nostre giornate ci portino, a seguire e ammirare gli abiti che dal giorno alla sera indossati dalle star, diventano suggestioni da indossare alle porte della stagione autunnale. Che si tratti di un daily look, di un outfit casual da aperitivo o di un evento o cerimonia, gli insto look di Venezia sanno darci la giusta dritta.

Venezia 78: il look delle star arrivo al Lido, chic, sbarazzini o disimpegnati

Abbiamo già passato in rassegna i look di Serena Rossi, Paola Turani, Cecilia Rodriguez e Luisa Ranieri, che tra camicie bianche, total look white e vestitini traforati, ci hanno convinto ad addentrarci in autunno con un appeal fresco ed estivo, ma abbiamo altri insto look da appuntare.

– A partire da Georgina Rodriguez, la bella di Cristiano Ronaldo che ama essere elegante ma senza dare troppo nell’occhio: così il suo total look celeste, composto da un abitino finemente ricamato, blazer doppio petto, bijoux butterfly e décolleté bianche, sono l’outfit su cui puntare in vista di cerimonie settembrine. Romantiche, impeccabili e assolutamente in tiro.

– E se volete dire addio al classico total look black and white da ufficio, regalando una ventata di freschezza ai look back to work, l’ispirazione arriva da Vittoria Puccini, che ci ricorda che l’armocromia fa ancora tendenza e che l’autunno non si può relegare ai soli colori della terra. Un inspo look firmato Valentino.

– E se avete voglia di vintage, raccogliete in alto i capelli, indossate un paio di occhiali rotondi aranciati modello diva, e una blusa con pistagna, e seguite il tocco moderno dei pantaloni cropped abbinati ad un paio di stiletti come suggerisce Benedetta Porcaroli. Un look elegante ma con il giusto disimpegno per renderlo versatile in più occasioni.

I look da red carpet al Lido: Kristen Stewart, Charlotte Gainsbourg e Zendaya

Ma il più grande spettacolo naturalmente, è tutto sul red carpet: abiti da sogno, inarrivabili, gioia e creazione unica delle maison, che con incanto e suggestione suggeriscono le tendenze della prossima stagione autunnale. Colori, texuture, accessori, ecco i dettagli da cui trarre i dettami per il nostro guardaroba a prova di fresco.

– Approvati i colori chiari e leggeri, come mostra il verde menta di Kristen Stewart, che dal look audace dell’arrivo si trasforma in una dolcissima femme fatale sciogliendo il bob, ma puntando su outfit sempre sbarazzino: minidress con richiami in pizzo, stretto da un fiocco – il tocco Chanel inconfondibile – ed un paio di pantaloni leggeri. Un gioco di vedo e non vedo, casual ed elegante.

– Ma a cogliere l’invito della Stewart ad essere sexy e audaci ci pensa Charlotte Gainsbourgh, con il suo total look black minimal e che più short non si può: tutina impreziosita da una cintura in vita ed un paio di stivali slip on tempestati di brillantini. Abbiamo così il look insto perfetto per i sabati sera di questo Settembre!

– Scultorea, una dea, con un vestito in pelle firmato Balmain e realizzato proprio sulla sua silhouette, ruba la scena del red carpet – e se la gioca con la donna ricoperta di cristalli Dakota Johnson, Zendaya, che sdogana il colore nude, perfetto da abbinare ai colori della terra che tanto amiamo indossare in autunno.