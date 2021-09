La camicia bianca è il perfetto incontro tra fine estate ed inizio autunno, un passpartout da mille e una notte

Venezia 78 si conferma come una continua ispirazione, non solo per i film che poi usciranno in sala e potremo andare a vedere ma anche in fatto di look: tra gli abiti da red carpet e quelli daily non mancano idee sui colori più suggestivi da indossare in prossimità dell’autunno, e i capi sui quali scommettere: la camicia bianca, prima di ogni altro outfit.

Non sono poche la star che per il loro arrivo al Lido hanno deciso di puntare su un outfit che non conosce età e neppure stagione. Una camicia bianca infatti d’estate la possiamo indossare nella sua variante a mezza manica, mentre in primavera, autunno e inverno, il modello classico anche in questa stagione 2021 è must have da guardaroba senza se e senza ma.

La camicia bianca: look glamour ed elegante direttamente da Venezia

Per il fatidico arrivo al Lido in motoscafo, abbiamo avvistato ben tre donne che si sono affidate in un mix di charme, chic ed eleganza alla camicia bianca. Tre modelli diversi che ci mostrano quanto questo capo sia versatile, e che anzi avere in più tipologie non è una replica, ma un investimento per giocare con look sempre differenti affidandosi ad un capo basic.

– La prima attrice ad aver sfoggiato la camicia bianca è stata la madrina della Mostra Serena Rossi, con un modello dalla manica a tre quarti risvoltato, classico, delicato, un modello leggermente svasato da portare dentro o fuori i pantaloni. Diverso invece il modello indossato da Luisa Ranieri, a manica lunga, più leggero nella texture, da portare sbottonato per dare all’outfit più sensualità come l’attrice, fuoriclasse della camicia ci insegna.

– Sulla scia di Luisa Ranieri è anche Cecilia Rodriguez, che punta su un modello scollato dal collo ampio: una camicia da indossare con leggerezza, drappeggiata, che prende la forma di chi la indossa dando molta dinamicità al look. A differenza di Luisa Ranieri e Serena Rossi Cechu non punta su un total white, ma preferisce giocare con un contrasto che più autunno non si può: bianco e beige.

Outfit autunno 2021: trasparente, lunga o cropped, i modelli

Se le camicie bianche inspo di Venezia tendono a privilegiare un look classico e bon ton, quest’autunno prepariamoci a scegliere anche modelli più sensuali, originali e irriverenti. La camicia bianca trasparente infatti, a cui abbinare un top o una canotta cropped, si preannuncia infatti come la tendenza mai senza di questa stagione, e se volete indossarla anche in occasione di una serata, perché non abbinare sotto un top super crop? Osate!

– Avvistate in questa primavera, anche in autunno i modelli cropped da allacciare intorno al bacino o da annodare sono tra i più trendy, da indossare con un paio di shorts e stivali per un look country, oppure pantaloni palazzo a vita alta per un look più formale da aperitivo in città, a cui abbinare dei sandali o un paio di décolleté.