Ricominciamo la routine al meglio, scegliendo la borsa daily che ci accompagnerà verso la stagione più fredda secondo le ultime tendenze.

Pronte ad affrontare Settembre e il ritorno al lavoro? Che facciate parte delle super entusiaste che non vedono l’ora di iniziare nuove sfide o di quelle che hanno deciso di godersi ancora l’estate almeno per l’ultimo weekend di Settembre, noi sappiamo come rendere tutto più leggero. Cominciamo dalla borsa che ci scorterà e accompagnerà nella ripresa della routine, affidandoci alle ultime tendenze autunnali.

La scelta naturalmente è ampia: c’è chi ama la borsa a tracolla da indossare un po’ come si indossava la vecchia cartellina della scuola, chi magari ama quella a mano perché si sposta in treno da un posto all’altro e chi invece preferisce la praticità dello zaino. A dispetto di ogni tendenza, la vostra comodità è sempre ciò che viene prima di tutto.

Tendenze borse autunno-inverno 2021: i modelli capienti a prova di computer

La maxi bag e in generale le borse abbastanza capienti, spaziose, magari morbide e voluminose, restano le più amate da chi sa che dovrà stare fuori tutto il giorno e nella borsa sarà costretta a portarsi più che l’essenziale. E noi donne si sa, amiamo mettere nella borsa tutto quello che può servirci all’occorrenza.

– Se infatti sappiamo che il computer è il nostro daily must have e desideriamo portarci una sola borsa per praticità, questo è un dettaglio non da poco. Lo zaino dallo spirito avventuriero proposto da Samsonite, nero, essenziale e con cerniera sul davanti unisce un nuovo gusto estetico alla comodità di un modello che ci accompagna dai tempi della scuola e che vanta la nostra fiducia da sempre: sappiamo che conterrà davvero tutto.

– Mai sottovalutare però il poter di una shopper, che può essere una valida e trendy alternativa ad uno zaino basic: Carpisa infatti propone una collezione basic, dai colori neutri e delicati, a prova anche di look. Versatili ma dal gusto sofisticato, è il modello perfetto per chi sceglie la borsa di tutti i giorni in perfetta armonia con uno stile casual o chic.

Borse autunno-inverno 2021: i modelli firmati da regalarsi per iniziare un Settembre griffato

La borsa di tutti i giorni non è un accessorio qualsiasi da scegliere: la indosseremo per gran parte dell’anno, e cresce il desiderio magari di investire su modelli anche più costosi ed importanti, e che ci fanno anche sognare. Gucci ad esempio accontenta la nostra voglia di it-bag e la necessità di una borsa spaziosa che possa contenere proprio tutto.

– La Gucci Horsebit 1955, che troviamo dal modello monogram a quello in pelle, è la shopper perfetta, morbida e squadrata, con dettagli che richiamano il mondo equestre, perfetto incrocio tra gusto vintage e spirito moderno. Il prezzo partendo dal modello più classico, in dettagli marroni o bordò, è di 1890 euro.

– Le fashioniste più eccentriche si innamoreranno invece della Louis Vuitton Pallas, in pelle di vitello e caratterizzata dal monogram che rende iconico anche questo modello che aggiunge anche un tocco di rosso, per rendere il modello più audace e irriverente. Il prezzo è di 2040 euro, attualmente non disponibile sul sito ma sicuramente acquistabile in boutique.