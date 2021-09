It-bag dal sapore vintage, ma amata di generazione in generazione: tutte vogliono la baguette Fendi, che sa di .

Sui social tutti hanno più o meno accolto il mese di Settembre con i migliori auspici, e compito delle fashion addicted è quello di stilare la lunga lista di capi e accessori che ci aiuteranno a salutare l’estate ed entrare con amore e comfytudine nella routine. A questo appello, nella lista accessori alla voce borsa must have scriveremo Baguette Fendi.

Come ogni it-bag che si rispetti, anche questa bag che unisce praticità ed eleganza è entrata nell’olimpo delle borse più amate e desiderate grazie alla sua storia. Un modello nato per caso, per fare la rivoluzione tra i canoni in voga del 1997 e continuare a sconvolgere il suo stile ancora oggi.

Borsa baguette Fendi: quando Silvia Venturini stravolse il minimalismo imperante degli anni ’90

Nella moda come nella vita, uno stile, un capo o un accessorio detta una nuova tendenza nel momento in cui qualcuno decide di guardare la sua funzionalità o la sua estetica da una nuova prospettiva. Così quando alla direttrice creativa Silvia Venturini fu chiesto nel 1997 di pensare ad un borsa minima chic che rappresentasse la maison e il suo modo di interpretare il gusto imperante, lei rispose con una provocazione.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Come lei stessa ha raccontato molto tempo dopo, la sua disobbedienza ha generato un modello destinato ad essere sempre diverso nel corso del tempo: una borsa che nei suoi numerosi modelli, fosse giocosa ed ogni volta unica, a cui le regole del minimalismo stavano troppo strette. Sulla scia dello spirito inaugurato dalla Venturini, ad oggi sono stati ideati modelli che racchiudono quell’atto rivoluzionario, ad ogni stagione sempre diversi, alle volte persino belli solo da guardare, come la Baguette Fendi composta solo di pasta!

Ma torniamo alla voglia di ricominciare settembrina, che ben si sposa con il gusto provocatorio e divertente di questa it-bag, da indossare da mattina e sera senza essere mai fuori posto.

La it-bag più amata dalle star e da Carrie Bradshaw: gli ultimi modelli must have

Madonna, Naomi Campbell, Gwyneth Paltrow, nessuna star che detta tendenza ha detto di no ad una Baguette Fendi, ma ad essere stata legata indissolubilmente a questo modello è una delle protagoniste di Sex and the City: per Carrie Bradshaw infatti questa borsa rappresenta l’accessorio chiave di ogni look. E visto che presto vedremo il revival della serie, c’è un motivo in più per cui questa it-bag fa ancora più tendenza.

Ogni stagione quindi propone una carrellata di modelli uno più trendy dell’altro: dal classico con monogram a quelli persino più sofisticati e floreali che sembrano vere e proprie opere d’arte. Se cercate una Baguette disimpegnata, meglio puntare su una classica bianca in nappa, ma se cercate qualcosa di elegante e super femminile, tra gli ultimi modelli, quella in raso rosa con paillettes è un vero e proprio gioiellino da cocktail.