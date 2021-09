Minimal, a manica corta o lunga, quest’autunno 2021 inizia indossando i cardigan cropped.

Quante volte, raccontiamocela tutta, quando l’inverno inizia ad inoltrarsi e i maglioni a collo alto e i lupetti iniziano ad ad invadere cassetti ed armadi, sappiamo già che sarà davvero difficile ritrovarsi ad indossare cardigan che non ci facciano sentire dei piccoli omini Michelin. Perché per quanto sottili, la voluminosità della lana non premia scollature e bacini scoperti, anche perché giustamente l’inverno è inverno.

Ma prima che il freddo rigido arrivi e magari se durante la stagione invernale ci ritroveremo in luoghi riscaldati, lasciamoci conquistare dall’ultima tendenza delle star sui social, che si ribellano e dicono no al classici maglioni oversize e ultra coprenti. La nuova tendenza knitwear sono i cardigan cropped.

Cardigan cropped autunno/inverno 2021: la tendenza social

Il termine cropped, che vuol dire accorciato, è il più utilizzato degli ultimi anni: top e magliette corte hanno aperto un nuovo capitolo nelle collezioni di stagione, e grazie allo spopolare dei pantaloni a vita alta sono più versatili di quanto si possa pensare, così da poter lasciare scoperto a nostro piacimento il bacino. Complice naturalmente di questa tendenza anche il gusto delle star affascinate da una riscoperta del vintage, in particolare modo del fashion anni ’90.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Perché allora non regalare questa tendenza retrò, fresco e sbarazzina anche ai maglioncini, ci dicono le regine dei social a partire da Chiara Ferragni che ha scelto un modello cropped e super sexy, chiuso sul décolleté da una catenina sottile, quasi a dirci di andare oltre: anche i cardigan e i maglioni possono essere sensuali. Con un paio di jeans a zampa e magari un paio di décolleté non abbiamo forse ottenuto il look perfetto per una serata settembrina con amici o in dolce compagnia?

E tanto per celebrare i mitici anni ’90, non dimentichiamo che su ispirazione del film Clueless, è stata Britney Spears nel video del suo singolo Baby One More Time: da lei rubiamo il look inspo di abbinarlo anche ad una camicia bianca, puntando su una gonna se vogliamo rilanciare il college look oppure con un paio di pantaloni cropped a vita alta.

Maglieria autunno/inverno 2021: Zara, Bershka, Pull and Bear, modelli cropped prete a porter

In autunno possiamo divertirci con l’abbigliamento a strati: la temperatura è variabile, e questo ci permetterà di abbinare i cardigan cropped a mezza manica a shorts, per un mix and match vincente, perfetto per una giornata in pieno relax o per un aperitivo nel weekend.

– I modelli a costine e a maglia sembrano essere i più gettonati dalle collezioni, rivisitati anche secondo la tendenza cut out che ha dominato quest’estate: è il caso dei modelli a manica lunga con bottoncini proposti da Bershka, perfetti da indossare anche la sera, anche con un top sottile o senza bretelle. Li troviamo anche in versione pullover curly proprio con uno spacchetto sull’ombelico.

Fonte foto: https://www.zara.com/it/it/cardigan-p04331120.html?v1=123838946

– Cropped ma in versione più svasata e classica, esaltando la lavorazione e i ricami che da sempre caratterizzano la maglieria è il cardigan in misto cotone di Zara con bottoncini, perfetto da abbinare ad una camicia e una mini gonna per un look college style.