Quest’anno non ci sarà la classica Partita del Cuore con la Nazionali Cantanti, è stato organizzato un torneo benefico: Chi vincerà la partita del cuore?

Dal 1981 la Nazionale Cantanti scende in campo per raccogliere fondi per fini solidali: questa volta però Gianni Morandi e compagni non giocheranno la classica partita di novanta minuti, ma saranno protagonisti di un mini-torneo a quattro squadro. Giovedì 3 settembre 2020 allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona va infatti in scena “Chi vincerà la partita del cuore?” dove a scendere in campo sono quattro formazioni, capitanate rispettivamente da Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, Massimo Giletti e Salmo. I fondi raccolti verranno destinati ai lavoratori del mondo dello spettacolo, una delle categorie più duramente colpite dal lockdown deciso per contrastare il diffondersi del Coronavirus.

Chi vincerà la partita del cuore 2020? Su Rai 1 la diretta del torneo benefico

La formula del torneo a quattro squadre di “Chi vincerà la partita del cuore?“, con due semifinali da 30 minuti ciascuna e una finale tra le due compagini vincitrici è stata ideata dagli organizzatori dell’evento, Gianmarco Mazzi e Gianluca Pecchini.

A condurre la serata, che sarà trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 21.25, sarà Carlo Conti. Proprio il presentatore ha introdotto l’evento benefico anche nel corso della prima serata dei Seat Music Awards che conduce, insieme a Vanessa Incontrada, dall’Arena di Verona.

Carlo Conti

La nazionale cantanti insieme a calciatori, calciatrici e lavoratori del mondo dello spettacolo

Le quattro squadre capitante da Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, Massimo Giletti e Salmo saranno composte, oltre che dai cantanti, anche da lavoratori del mondo dello spettacolo, da calciatrici della nazionale femminile e da campioni del calcio maschile che giocheranno come portieri.

Per il capitano della nazionale cantanti, Gianni Morandi, sarà l’occasione di avvicinarsi ai due artisti con il maggior numero di presenze in questa selezione nazionale: Paolo Mengoli e Sandro Giacobbe.