Chi è Milena Vukotic? Tutte le curiosità sull’attrice

Milena Vukotic: dal debutto nel film “Il sicario” alla grande popolarità con il ruolo di Pina in Fantozzi, il famoso personaggio di Paolo Villaggio.

Andiamo alla scoperta di Milena Vukotic, la famosissima moglie di Fantozzi… ma non solo! Nella sua carriera, infatti, è arrivata al grande pubblico anche con tanti altri ruoli, fra cui la moglie di Raffaello Mascetti in Amici miei e Enrica Morelli, personaggio che ha interpretato nella serie Un medico in famiglia.

Nella primavera del 2019 partecipa a Ballando con le stelle e, assieme al ballerino Simone Di Pasquale, sorprende la giuria con tango e jive scatenati e si classifica al terzo posto. Scopriamo di più sulla grandissima carriera, sulla storia e vita privata della grandissima attrice italiana!

Chi è Milena Vukotic: la biografia

Classe 1935, è nata il 23 aprile a Roma sotto il segno del Toro da padre commediografo e madre pianista. Sua nonna è stata inoltre una famosissima pianista, morta però a 26 anni. Fin da piccola si dedica allo studio della danza e della recitazione sia in Italia che in Francia. Dopo un’esperienza nel Grand Ballet du Marquis de Cuevas, ha intrapreso la carriera di attrice.

Debutta sul grande schermo nel 1960 ne Il sicario di Damiano Damiani per poi lavorare con grandi registi del cinema italiano.

Milena Vukotic

Ha lavorato con Dino Risi nel film Il giovedì, con Federico Fellini in Giulietta degli spiriti e Tre passi nel delirio, con Mario Monicelli in 1975 e 1982. E ancora con Franco Zeffirelli, Ettore Scola, Luis Bunuel, Lina Wertmuller, Bernardo Bertolucci e tanti altri!

La sua carriera ha anche raggiunto grandi traguardi, come ad esempio un Nastro d’Argento nel 1994 come miglior attrice protagonista per il film Fantozzi in Paradiso. 3, invece, le nomination ai David di Donatello.

Non solo cinema, ma anche tv: da Il giornalino di Gianburrasca al successo con Un medico in famiglia, l’attrice si è prestata anche a diverse commedie sul piccolo schermo.

Milena Vukotic: il ricordo di Paolo Villaggio

Nel cuore di Milena Vukotic un posto speciale è tutto per Paolo Villaggio, straordinario attore e regista con cui ha condiviso uno dei periodi più belli della sua vita. L’attrice, infatti, ha interpretato il ruolo di Pina per tutta la celebre saga Fantozzi conquistando il cuore del pubblico e la grande popolarità.

“Sono grata ed orgogliosa di avermi fatto far parte dei suoi film” ha dichiarato l’attrice a Leggo in occasione della morte dell’attore genovese a cui era profondamente legata da un rapporto di profonda stima ed amicizia. Milena non ha alcun dubbio: “Paolo Villaggio è una maschera che resterà nel mondo del cinema, non solo italiano, ma universale”.

La vita privata Milena Vukotic: marito e figli

Sulla vita privata dell’attrice non sappiamo molto, se non che non hai mai avuto un marito… fino al 2003. Milena Vukotic si è sposata con Alfredo Baldi, un autore e critico del cinema, a 68 anni, quando lui ne aveva sessanta. I due sono ancora insieme, innamorati e felici come se fosse il primo giorno

E per quanto riguarda i figli? Milena Vukotic non ne ha mai avuti. Ha un profilo Instagram ufficiale, dove ha raccontato la sua esperienza a Ballando con le Stelle.

Chi è il marito di Milena Vukotic, Alfredo Baldi?

Alfredo Baldi è un noto critico e storico del cinema. Classe 1943, ha lavorato dal 1968 al 2007 al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, dove è stato dirigente di diversi settori ed è anche docente. Professione quest’ultima che esercita anche all’Università La Sapienza di Roma.

Su come si è innamorato della Vukotic, Baldi ha raccontato nel corso della trasmissione Ballando con le Stelle quanto segue: “L’ho conosciuta negli anni ’80 al Centro Sperimentale di Cinematografia e mi è piaciuta subito. Però ero timido, anche più di lei. C’è voluto un po’ perché iniziasse la nostra storia”.

5 curiosità su Milena Vukotic

– Non si sa con precisione dove abiti, ma si presume sia a Roma. Sul suo patrimonio non si hanno informazioni.

– Uno dei suoi film preferiti è La strada di Federico Fellini, che l’ha portata a conoscere il grande regista che la vuole per i suoi film. I due sono stati molto amici.

– Il suo segreto è fare ginnastica ogni giorno per 15 minuti.

– È molto appassionata di musica napoletana e di tutto ciò che riguarda Napoli.

– Vera, sua sorella, l’ha aiutata molto, consigliandole anche di iniziare a studiare danza classica quando era molto piccola.

