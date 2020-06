Sapete che Milena Vukotic è sposata con Alfredo Baldi? Vi sveliamo tutto quello che c’è da sapere sul marito dell’amata attrice…

Lei è famosissima come attrice e come donna di grande umiltà, nonostante un successo straordinario da far girare la testa. Stiamo parlando dell’inossidabile Milena Vukotic, che al suo fianco ha il marito, Alfredo Baldi, di cui vi sveliamo un ritratto tra biografia e vita privata.

Chi è Alfredo Baldi e dove vive?

Alfredo Baldi è il marito di Milena Vukotic, nato a Roma (dove vive) nel 1943. Famoso autore, è anche un affermato storico del cinema e critico con una brillante carriera nel mondo delle produzioni per il piccolo e il grande schermo.

Dal 1968 al 2007 ha lavorato presso il Centro Sperimentale di Cinematografia (dove ha ricoperto anche l’incarico di dirigente) e ha investito un importante capitolo della sua esistenza nello studio di Storia e di tecnica del cinema.

MILENA VUKOTIC

Alfredo Baldi e Milena Vukotic: la storia

Milena Vukotic, moglie di Alfredo Baldi, non ha bisogno di presentazioni. Lei, attrice celebre anche per il ruolo di Pina nei film di Fantozzi, è sempre al suo fianco.

Tra loro 8 anni di differenza (lui più piccolo dell’attrice), e nessuna ombra di crisi in barba alle insidie del tempo. Il loro matrimonio si è celebrato nel 2003, quando la Vukotic aveva 68 anni e Alfredo Baldi 60.

Del loro solido amore, di cui non c’è traccia sui social (Baldi risulta assente da piattaforme come Instagram), ha dipinto un ritratto durante la partecipazione della consorte a Ballando con le Stelle, svelando il retroscena del loro primo incontro: “L’ho conosciuta negli anni ’80 al Centro Sperimentale di Cinematografia e mi è piaciuta subito. Però ero timido, anche più di lei. C’è voluto un po’ perché iniziasse la nostra storia…“.

Altre 3 cose da sapere su Alfredo Baldi

– Alfredo Baldi è noto anche come collaboratore di numerose trasmissioni Rai.

– È stato docente universitario di Linguaggio cinematografico presso l’Università La Sapienza di Roma.

– Firma di decine di saggi e articoli su riviste del settore, è anche autore e curatore di numerosi libri in materia di cinematografia (famoso il titolo del 2013 Le nove vite di Valentina Cortese).

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.