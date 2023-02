Figlia del Capo dello Stato, Laura Mattarella ha una storia tutta da scoprire e assaporare, complici le sue origini e quella famiglia in cui la politica è declinazione chiave…

L’Italia ha imparato a conoscere il profilo discreto ed elegante di Laura Mattarella a partire dal momento in cui suo padre, Sergio Mattarella, ha ricoperto la carica di Presidente della Repubblica. Cosa si sa della sua biografia? Diverse cose, compresa la cornice di parenti famosi e il ruolo importante assunto al fianco del padre. Ecco tutto quello che è emerso sulla sua storia, professionale e personale.

Chi è Laura Mattarella e dove vive?

Il silenzio è la cifra della sua preziosa presenza al fianco di Sergio Mattarella, il padre a cui è legatissima e a cui è stata accanto fin dal primo istante della sua ascesa al Quirinale come Capo dello Stato. Laura Mattarella è la figlia del Presidente della Repubblica che tutti osservano, ma che difficilmente si concede alle telecamere e ai microfoni. Lasciando così intorno a sé un velo di mistero che suscita fascino e curiosità.

Discreta e riservata, è il volto sorridente e raffinato apparso spesso con Mattarella nelle cerimonie ufficiali e nei viaggi all’estero, ma cosa si sa di lei? È nata a Palermo, sotto il segno del Sagittario, il 2 dicembre 1968 ed è un avvocato. Non sappiamo se vive in Sicilia o altrove, ma quel che è certo è che è diventata la “First Lady” italiana dopo l’elezione del papà, nel 2015…

La vita privata di Laura Mattarella

Laura Mattarella ha perso la madre, Marisa Chiazzese, nel 2012. Rimasto vedovo, da quando è diventato Presidente, nel 2015, Sergio Mattarella è sempre stato accompagnato dalla figlia nelle vesti di “First lady”.

Nella famiglia Mattarella, altri nomi di spicco in politica. Laura Mattarella è nipote di Bernardo Mattarella, più volte ministro, e di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Sicilia ucciso dalla mafia nel 1980. Il nonno materno, Lauro Chiazzese, era un noto giurista e rettore dell’Università di Palermo.

Chi è il marito di Laura Mattarella?

Sul fronte sentimentale, emerge il suo matrimonio con Cosimo Comella. La coppia ha avuto tre figli, Manfredi, Maria Chiara e Costanza. Il marito di Laura Mattarella è originario di Palermo ed è nato nel 1961.

Secondo quanto si apprende sulla sua storia, sarebbe laureato in Scienze dell’informazione all’Università di Pisa e in passato avrebbe ricperto l’incarico di funzionario informatico presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, poi dirigente del Dipartimento tecnologie digitali e sicurezza informatica del Garante per la protezione dei dati personali.

Altre 5 cose da sapere su Laura Mattarella

– È la terza donna nel ruolo di “consorte supplente” al fianco del Presidente della Repubblica (prima di lei Ernestina Saragat, figlia di Giuseppe Saragat, e Marianna Scalfaro, figlia di Oscar Luigi Scalfaro).

– Impegnata nel mondo del volontariato, Laura Mattarella, nel 2019 ha inaugurato il villaggio “Race for the cure” al Circo Massimo, per la prevenzione del tumore al seno.

– Ha due fratelli, Francesco e Bernardo Mattarella.

– Lo zio, Piersanti Mattarella, sposò la sorella di sua madre, Irma Chiazzese.

– Ha accompagnato il padre anche alla prima serata del Festival di Sanremo 2023, dove sono stati ospiti. La prima volta per un Presidente della Repubblica!

