Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica rieletto nel 2022, ha sposato Marisa Chiazzese e dall’amatissima moglie ha avuto tre figli che gli sono sempre accanto. Scopriamo la sua storia, dal grande amore all’addio…

Marisa Chiazzese è la donna della vita di Sergio Mattarella, e la loro storia si intreccia con quella del fratello del Presidente della Repubblica rieletto nel 2022, Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980. Partiamo alla scoperta della sua biografia e della vita privata.

Chi era Marisa Chiazzese e dove viveva?

Marisa Chiazzese era l’amatissima moglie di Sergio Mattarella, madre dei tre inseparabili figli del Presidente della Repubblica rieletto nel 2022. Nella sua storia il dramma della malattia, un tumore, che ne avrebbe causato la morte nel 2012. Da allora, rimasto vedovo della sua dolcissima metà, Sergio Mattarella si sarebbe stretto ancor più nel suo riserbo e nella cornice di un dolore vissuto al riparo dai riflettori.

Dal momento della sua prima elezione a Capo dello Stato, nel 2015, Mattarella è stato sempre accompagnato agli eventi istituzionali dalla loro unica figlia femmina, Laura Mattarella. Marisa Chizzese è nata a Palermo, e avrebbe vissuto i suoi ultimi giorni di vita a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, proprio nella Sicilia tanto amata dalla coppia e negli stessi luoghi d’origine della famiglia del marito…

Sergio Mattarella Laura Mattarella

La vita privata di Marisa Chiazzese

Si conosce poco della vita privata di Marisa Chiazzese prima delle sue nozze con Sergio Mattarella. Era la figlia di Lauro Chiazzese, noto accademico, giurista e politico scomparso nel 1957. Il padre era ex rettore dell’Università di Palermo e docente di Diritto romano, deputato della Consulta Nazionale fino al giugno 1946.

Nel 1958 fu istituita una fondazione bancaria a lui titolata dalla Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province Siciliane, la “Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese” che è diventata istituto di ricerca riconosciuto dal Miur. La sorella di Marisa Chiazzese, Irma Chiazzese, sposò il fratello di suo marito, Piersanti Mattarella, ucciso nel 1980 quando era presidente della Regione Sicilia.

Marisa Chiazzese e Sergio Mattarella

La grande storia d’amore tra Marisa Chiazzese e Sergio Mattarella è stata coronata dal matrimonio, celebrato a Palermo nel 1966, e dalla nascita dei loro amatissimi figli: Francesco, Bernardo Giorgio e Laura Mattarella. In occasione di un discorso al Quirinale per la Giornata Nazionale della ricerca sul cancro, Mattarella ha ricordato così la sua adorata moglie: “Per seguire la persona a me più cara al mondo, ho trascorso a più riprese numerose settimane in ospedali oncologici. Sarebbe auspicabile che ogni tanto le persone in buona salute trascorressero qualche giorno in visita negli ospedali, perché il contatto con la sofferenza aiuterebbe chiunque a dare a ogni cosa il giusto posto nella vita”.

Dopo la morte di Marisa Chiazzese, Laura Mattarella ha accompagnato suo padre in tutti gli eventi ufficiali nelle vesti di “first lady”. Dalla Sicilia, causa gli impegni di lui, Sergio Mattarella e Marisa Chiazzese erano andati a vivere in un appartamento in affitto in via della Mercede, a Roma. Dopo la scomparsa della consorte, avvenuta il 1° gennaio 2012, Mattarella si sarebbe ritirato presso i locali della foresteria della Corte Costituzionale. Uno spazio di pochi metri quadrati, una stanza, un bagno e una cucina, per vivere il lutto al riparo da occhi indiscreti.

Marisa Chiazzese riposa presso il cimitero di Castellammare del Golfo, dove si trova anche la tomba del cognato Piersanti Mattarella. Ogni anno, per l’anniversario della sua morte, la famiglia fa pubblicare un necrologio in cui la ricorda “con affetto immutabile” e le dedica una messa nella chiesa romana di Sant’Andrea delle Fratte.

Riproduzione riservata © 2022 - DG