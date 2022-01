Sapete chi sono i figli di Sergio Mattarella? Vi portiamo dentro la storia di ognuno di loro, Bernardo Giorgio, Francesco e Laura Mattarella, parte di una famiglia unita dove si intrecciano politica e passione per la giurisprudenza…

Sergio Mattarella ha avuto tre figli dall’amata moglie, Marisa Chiazzese, e non tutti conoscono la loro storia nonostante i riflettori puntati sul padre e sul suo percorso da Presidente della Repubblica. Tutti e tre, infatti, sono molto riservati. Tuttavia, sono emersi alcuni dettagli sulla biografia e la vita privata di alcuni di loro che ora vi raccontiamo… Partiamo alla scoperta del ritratto di Bernardo Giorgio, Francesco e Laura Mattarella.

Chi sono i figli di Sergio Mattarella?

Bernardo Giorgio, Francesco e Laura Mattarella sono i tre figli di Sergio Mattarella, dodicesimo Presidente della Repubblica italiana eletto nel 2015 e in carica fino al 2022. Se di Francesco Mattarella non si conoscono informazioni, i lineamenti della biografia dei due fratelli sono invece noti.

Bernardo Giorgio Mattarella è nato il 3 marzo 1968, sotto il segno dei Pesci, a Palermo proprio come la sorella Laura Mattarella. Quest’ultima è l’unica figlia femmina di Sergio Mattarella e di sua moglie, Marisa Chiazzese, nata s otto il segno del Sagittario il 2 dicembre 1968.

Sergio Mattarella Laura Mattarella

Laura Mattarella è un avvocato, e la passione per il mondo del diritto è di casa. Bernardo Giorgio, infatti, è professore ordinario presso l’Università Luiss Guido Carli, cattedra di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza. Sappiamo inoltre che il figlio di Sergio Mattarella è laureato nella stessa disciplina e nel suo percorso formativo spiccano le seguenti tappe: master of laws (University of California at Berkeley, 1992), dottorato di ricerca in Diritto pubblico (Università degli studi di Firenze, 1997).

La vita privata dei figli di Sergio Mattarella

Per quanto riguarda la vita privata, i figli di Mattarella hanno vissuto il grande dolore per la morte della madre, Marisa Chiazzese, scomparsa nel 2012. Rimasto vedovo, da quando è diventato Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accompagnato dalla figlia nelle vesti di “First lady” in ogni occasione importante…

Sul fronte sentimentale, si conosce soltanto il profilo della storia di Laura Mattarella. Sposata con Cosimo Comella, classe 1961 e originario di Palermo, dal marito ha avuto tre figli: Manfredi, Maria Chiara e Costanza. Secondo quanto si apprende sulla sua biografia, sarebbe laureato in Scienze dell’informazione e avrebbe ricoperto l’incarico di funzionario informatico presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, passando poi al ruolo di dirigente del Dipartimento tecnologie digitali e sicurezza informatica del Garante per la protezione dei dati personali…

Altre 7 cose da sapere sui figli di Sergio Mattarella

– Bernardo Giorgio Mattarella porta il nome del nonno paterno, più volte ministro.

– Laura Mattarella porta il nome (al femminile) del nonno materno, Lauro Chiazzese, noto giurista e rettore dell’Università di Palermo.

– Il loro zio Piersanti Mattarella, fratello di Sergio Mattarella e presidente della Regione Sicilia, fu ucciso dalla mafia nel 1980.

– Lo stesso zio, Piersanti Mattarella, aveva sposato Irma Chiazzese, sorella della loro mamma.

– Nel 2014, Bernardo Giorgio Mattarella, per volere del ministro Marianna Madia, è passato a capo dell’ufficio legislativo del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

– Laura Mattarella è stata la terza donna nella storia della Repubblica a ricoprire il ruolo di “consorte supplente” al fianco del Capo dello Stato (suo padre). Prima di lei vi furono Ernestina Saragat, figlia di Giuseppe Saragat, e Marianna Scalfaro, figlia di Oscar Luigi Scalfaro.

– Bernardo Giorgio Mattarella, si legge nel suo curriculum pubblicato sul sito web del Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss, “parla e scrive correntemente in inglese e in francese, legge il tedesco“.

