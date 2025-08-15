Frasi sul Ferragosto, perfette anche per i social

Vi presentiamo una selezione di frasi sul Ferragosto, adatte per ogni occasione e da utilizzare all’occorrenza.

I contadini di un tempo definivano il 15 agosto come “capo d’inverno“. Oggi che le stagioni sono un po’ cambiate non è più così, ma Ferragosto resta un’occasione per celebrare la bella stagione che giunge al termine. Vi proponiamo una selezione di frasi a tema da utilizzare all’occorrenza.

Le più belle frasi sul Ferragosto

Nata come festa pagana, il Ferragosto è poi diventata la giornata in cui i credenti celebrano l’Assunzione al cielo della Vergine Maria. A prescindere dal proprio credo religioso, il 15 agosto è un’occasione per godere pienamente dell’estate, del caldo e del mare o della montagna. Generalmente, in questo periodo dell’anno quasi tutti sono in ferie, ma dal 16 in poi si inizia a pensare al ritorno al lavoro. Per cui, è anche una specie di festeggiamento per salutare la bella stagione. Come fatto già per le frasi sull’estate, di seguito, vi proponiamo una selezione di belle frasi sul Ferragosto scritte da autori noti:

Ferragosto non servono scuse per una bella birra e risate in compagnia, Ferragosto è già una buona scusa per dimenticare tutto per un po’ e dedicarsi a vivere. (Stephen Littleword)

L’estate si spara le ultime cartucce con Ferragosto, malinconica come una bella donna che sfiorisce. L’anno prosegue, abbandonando le spiagge. (Marcello Vitale)

Ci sono estati che ci porteremo addosso per sempre, estati che ricorderemo, estati che sogneremo di vivere ancora. (dal film L’estate addosso)

D’inverno non vedete l’ora che arrivi l’estate. D’estate avete paura che torni l’inverno. Per questo non vi stancate mai di rincorrere il posto dove non siete: dove è sempre estate. (Tim Roth)

Ricordati di essere gentile con te stesso e gli altri. Siamo tutti figli del caso, e nessuno può dire perché alcuni campi fioriranno mentre altri giacciono bruni sotto il sole di agosto. (Kent Nerburn)

Mi sono preso una cotta formidabile. Fra fuochi e chitarre, in riva al mare e dentro un sacco a pelo. Perché tutti, una volta nella vita, abbiamo diritto di credere che le canzoni dell’estate siano state scritte apposta per noi. (Massimo Gramellini)

Ama il prossimo tuo. A Ferragosto. Su un autobus pieno di gente. Senza aria condizionata. Prova! (Enrico Vaime)

La mia sensazione più profonda è che il ferragosto sia la festa del Nulla: e a questa convinzione io mi adeguo. (Giorgio Manganelli)

Ma i cittadini italiani non sono da meno. Li ho visti, li ho visti in folla a Ferragosto. Erano l’immagine della frenesia più insolente. Ponevano un tale impegno nel divertirsi a tutti i costi, che parevano in uno stato di «raptus»: era difficile non considerarli colpevolmente incoscienti. (Pier Paolo Pasolini)

La vita è come una grigliata. C’è sempre qualcuno che suda tutto il giorno perché altri stiano seduti e mangino. (Anonimo)

Eccoci nella pineta, al crocicchio dove sono i limonari, con i gitanti stesi all’ombra dei pini, le radio accese, i cartocci e le bottiglie di Ferragosto. (Alberto Moravia)

La cosa importante non erano i fuochi d’artificio, ma il fatto di essere lì, quella sera in quel posto, a guardare il cielo noi due insieme nello stesso momento, ascoltare sottobraccio il boato dei fuochi, con lo sguardo rivolto nella stessa direzione di tutti coloro che si trovavano lì. (Banana Yoshimoto)

Che sia un ferragosto straordinario, colmo di piccole grandi cose, quelle che fanno bene al cuore, come un sincero sorriso di un amico, la carezza di una persona cara e la dolce compagnia di chi ti vuole bene. (Stephen Littleword)

Conosco un bambino così povero che non ha mai veduto il mare: a Ferragosto lo vado a prendere in treno, a Ostia lo voglio portare. (Gianni Rodari)

Bene, anche Ferragosto è passato, momento liminale, un valico, il vero capodanno laico. (Carlo Grande)

Estate significa tempi felici e bel sole. Significa andare in spiaggia, andare a Disneyland, divertirsi. (Brian Wilson)

Oh, la notte d’estate ha un sorriso di luce, e lei siede su un trono di zaffiro. (Bryan Waller Procter)

Non potrei mai stancarmi di questo in cento estati. (Susan Branch)

Agosto è l’ultimo barlume di divertimento e calore prima che tutto svanisca e muoia. Gli ultimi momenti di divertimento prima del congelamento. In inverno, tutto cambia. (Rasmenia Massud)

Frasi sul Ferragosto da usare all’occorrenza

