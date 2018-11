Tutto quello che c’è da sapere su Giuliano Sangiorgi: dal curioso nome della sua band Negramaro fino ai misteri legati alla sua vita privata.

Giuliano Sangiorgi è nato il 24 Gennaio 1979 (Acquario) a Nardò, in Puglia, ed è conosciuto soprattutto per essere il cantante dei Negramaro. In questo articolo alcune curiosità sulla band e soprattutto sul suo frontman, compresa la sua poco conosciuta vita privata.

Scopri le curiosità su Giuliano Sangiorgi

– Il padre di Giuliano Sangiorgi suonava il pianoforte, ed è stato il primo a instillare nel figlio la passione per la musica regalandogli una chitarra.

– Quando Gianfranco Sangiorgi, padre del cantante, muore nel 2013 a causa di un infarto, moltissime saranno le manifestazioni d’affetto e cordoglio sulle pagine social del cantante da parte dei suoi fan.

– Le parole che non ti ho detto, il brano cantato da Andrea Bocelli, è stato scritto da Sangiorgi.

– I Negramaro, band di cui Sangiorgi è frontman, prendono il loro nome dal vigneto salentino di Negroamaro.

– Nel 2003 i Negramaro pubblicano il brano 0005777, ispirato proprio dal codice merceologico del vino.

– Nel 2010 il cantante ha pubblicato il suo primo libro, il romanzo Lo spacciatore di carne, edito da Einaudi.

– Il cantante è padrino della figlia di Elisa, Emma, e della figlia del cantante Federico Zampaglione e dell’attrice Claudia Gerini, Linda.

– Tra i più famosi artisti con Sangiorgi collabora ci sono Jovanotti, Franco Battiato, Elisa, Max Pezzali e molti altri.

Giuliano Sangiorgi, la vita privata

Il cantante ha il massimo riservo sulla propria vita privata e per molto tempo non ha rivelato l’identità della sua compagna, anche se ci sono state diverse voci riguardo un possibile flirt con la cantante Emma Marrone, anche lei d’origine salentina. Nel 2017 sono circolate anche le voci di una possibile gravidanza della cantante, dopo alcune foto di una vacanza con Sangiorgi, ritratto nell’atto di accarezzarle la pancia.

Dopo diverse voci riguardanti una sua presunta omosessualità, il cantante ha dichiarato di non essere gay, ma anche di non volere assolutamente condividere notizie inerenti la propria vita privata.

La prima eccezione arriva il 3 novembre 2018 quando il cantante rivela su Instagram di essere diventato papà. Giuliano Sangiorgi svela così anche il nome della sua compagna: la sceneggiatrice Ilaria Macchia.