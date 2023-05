Regista italiano dedito alla commedia e ideatore della fortunata serie Don Matteo. Vediamo chi è Enrico Oldoini.

Carlo Conti durante la serata dei David di Donatello 2023 ha annunciato la scomparsa di Enrico Oldoini. Regista e sceneggiatore televisivo e cinematografico vanta nella sua lunga carriera numerosi titoli famosi della cultura italiana. Il suo genere preferito era quello della commedia su cui ha lavorato soprattutto per le produzioni cinematografiche. Per il piccolo schermo invece il suo successo più grande è stato Don Matteo, la fortunata e amata serie televisiva Rai ideata da lui. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua vita privata e la sua carriera.

La biografia e la carriera di Enrico Oldoini

Nasce a La Spezia il 4 maggio 1946 sotto il segno del Toro. Si laurea alla Sapienza di Roma e successivamente si iscrive all’Accademia di Arte Drammatica iniziando il percorso di studi per diventare attore. Ben presto, accorgendosi di essere più appassionato ai dietro le quinte passa al percorso di sceneggiatura.

Terence Hill, Katia Ricciarelli, Enrico Oldoini

L’ingresso nel mondo del lavoro arriva nel 1976 quando Paolo Cavara, documentarista italiano, firma E tanta paura, un film giallo con Eli Wallach, Michele Placido, Corinne Clèry, Jacques Herlin e Tom Skerritt. La sua carriera prosegue come sceneggiatore e soggettista al fianco di numerosi personaggi famosi del cinema italiano tra cui Carlo Verdone, Marco Ferretti, Maurizio Ponzi, Sergio e Bruno Corbuzzi e Alberto Lattuada.

Debutta sul grande schermo come regista nel 1984 con il film Lui è peggio di me con Celentano, Renato Pozzetto e Susanna Messaggio.

Negli anni successivi si dedica soprattutto al genere della commedia italiana con i fantastici cinepanettoni, famosi sono Vacanze di Natale ’90 e Vacanze di Natale ’91. Per queste produzioni collabora con grandi attori tra cui Massimo Boldi, Ezio Greggio, Francesco Benigno, Andrea Roncato e Christian De Sica.

Quest’ultimo ha ricordato l’amico con una storia su Instagram scrivendo: “Ciao Enrico, riposa in pace.”

Per il pubblico del piccolo schermo Oldoini è colui che ha dato vita al famosissimo e amato personaggio di Don Matteo. Oldoini è stato ideatore della serie e regista di tutta la prima stagione andata in onda sulla Rai nel 2000. Lavora sempre come regista anche per buona parte della terza stagione.

Oltre alla fortunata serie Rai, Oldoini firma le due stagioni di Dio vede e provvede (1996) e nel 2001 la miniserie La crociera. Ha condotto anche alcuni episodi di Un passo dal cielo e numerosi altri successi televisivi.

La vita privata di Enrico Oldoini

Per quanto riguarda la sua vita privata non ci sono molte informazioni. Quello che sappiamo è che Oldoini era sposato con la collega regista Francesca Marra.

3 curiosità su Enrico Oldoini

-A lui viene riconosciuto il merito di aver messo insieme il famoso duo comico Boldi-De Sica.

-Ha pubblicato nel 2016 un’autobiografia intitolata C’era una volta Fregno Prugna: ricordi di un regista per caso.

Il successo di Don Matteo è inarrestabile e la serie è arrivata alla 14esima stagione.

