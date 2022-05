Giovedì 26 maggio finisce la stagione 13, la 14 è già stata annunciata. Ma in Don Matteo 14, Terence Hill torna?

Un’altra stagione di Don Matteo giunge al termine: quella in onda giovedì 26 maggio, dal titolo Dimenticando Don Matteo, è infatti l’ultima puntata della tredicesima stagione. Don Matteo 14 si farà? La risposta a questa domanda è sì, la celebre fiction di Rai 1 proseguirà ancora. L’annuncio della stagione 14 era stato dato da due dei principali protagonisti, ovvero Nino Frassica e Raoul Bova, sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo 2022. Ma c’è un’altra domanda che i fan della serie TV si stanno ponendo: in Don Matteo 14, Terence Hill torna?

Don Matteo 14: Terence Hill torna?

Come è noto, Terence Hill ha lasciato Don Matteo dopo le prime puntate della stagione 13. Un addio che era stato concordato da tempo per via della scelta dell’attore di dedicare più tempo alla propria famiglia. Il suo personaggio non è morto ma è uscito di scena per andare ad aiutare un suo amico missionario in Africa.

Terence Hill

La produzione ha voluto quindi tenersi una porta aperta e non è da escludere l’ipotesi che potremo rivedere Terence Hill in Don Matteo 14. Il diretto interessato, al momento, non ha detto nulla a riguardo ma di questa ipotesi ne ha parlato il suo sostituto, Raoul Bova, a TV Sorrisi e Canzoni lasciando aperta una possibilità: “Non so nulla, si tratta di un mistero. Nelle fiction però tutto è possibile e sarebbe davvero una bella sorpresa”.

Don Matteo 14: le anticipazioni

Riguardo a Don Matteo 14 al momento non si hanno molte informazioni, la fiction dovrebbe arrivare su Rai 1 tra il 2023 e il 2024 ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali a riguardo. L’unica cosa nota è che certamente la stagione 14 ci sarà e che tra i protagonisti ritroveremo sia Raoul Bova, nei panni di Don Massimo, che Nino Frassica, nelle veste del maresciallo Cecchini.

