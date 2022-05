Dai comici a quando va in onda, ecco tutto quello che c’è da sapere su Corso Sempione 27, lo show comico con Ale e Franz.

Un viaggio nel tempo nella comicità italiana: può essere definito così Corso Sempione 27, lo show comico condotto dal duo Ale & Franz in onda su Rai 2. Si tratta di un vero e proprio omaggio ai comici italiani attraverso anche filmanti provenienti dagli archivi Rai, spezzoni di show e aneddoti raccontati in prima persone dai tanti ospiti presenti in studio. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul programma.

Corso Sempione 27: i comici

Come detto in precedenza, i conduttori di Corso Sempione 27 sono Ale e Franz ma, nel corso della serata, interverranno anche tanti ospiti come, protagonisti della comicità di ieri ma anche di oggi: Paolo Rossi, i Gatti di Vicolo Miracoli e Massimo Boldi.

Ale e Franz

E poi saranno presenti anche omaggi a Enzo Jannacci e Giorgio Gaber: d’altronde l’altro grande ingrediente del programma è la musica, elemento che ha accompagnato la storia della comicità italiana ma anche tutti i protagonisti di Corso Sempione 27.

Dove vedere Corso Sempione 27 e quando va in onda il programma di Ale e Franz

E per chi non potesse vedere Corso Sempione 27 in diretta, RaiPlay offre la possibilità di recuperare il programma in differita e in streaming sempre su RaiPlay. Alla piattaforma si può accedere sia tramite Smart TV che tramite computer, tablet e smartphone, collegandosi al sito o attraverso l’App ufficiale.

Corso Sempione 27 va in onda giovedì 26 maggio 2022 in prima serata, a partire dalle ore 21.25 circa, su Rai 2. Come tutti gli altri programmi in onda sulla Rai, anche lo show comico condotto da Ale e Franz può essere anche seguito in diretta streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG