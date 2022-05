Mara Venier festeggia i 30 anni di carriera con Domenica In Show: dagli ospiti alle anticipazioni, tutto ciò che c’è da sapere sul programma.

Era il 1993 quando Mara Venier ha condotto per la prima volta Domenica in. Seppur con diverse interruzioni, da ormai 30 anni la conduttrice veneziana è la regina indiscusso della domenica pomeriggio di Rai 1. E per una volta lo diventa anche del venerdì sera: su Rai 1 va infatti in onda Domenica In Show, lo speciale per celebrale la carriera di Mara Venier oltre che la conclusione dell’attuale edizione del programma di Rai. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Domenica In Show: gli ospiti

Cominciamo dagli ospiti presenti a Domenica In Show. Al fianco di Mara Venier troviamo alcuni suoi amici e colleghi come Renzo Arbore ma anche Alessia Marcuzzi, Luciana Littizzetto (che sarà presente in collegamento), il regista Ferzan Ozpetek (accompagnato dall’attrice Serra Yilmaz), Stefano De Martino e poi tanti altri ospiti musicali.

MARA VENIER

Si esibiranno sul palco di Domenica In Show: Gigi D’Alessio, Ornella Vanoni, Shel Shapiro e anche Il Volo, che torna a cantare anche Grande amore, il brano con cui nel 2015 hanno vinto il Festival di Sanremo.

Non mancheranno poi anche le risate che sono garantite da Francesco Paolantoni e da Vincenzo De Lucia. Quest’ultimo lo vedremo esibirsi imitando la presentatrice Maria De Filippi.

Dove vedere Domenica In Show e quando va in onda

Ma dove vedere Domenica In Show in streaming e in TV? Come detto in precedenza il programma va in onda in diretta TV su Rai 1 mentre in diretta streaming può essere visto su RaiPlay.

Domenica In Show è in programma venerdì 27 maggio 2022 in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa. Non resta ora che vedere il programma.

