Ecco tutto quello che c’è da sapere su Obi-Wan Kenobi, la serie TV con Ewan McGregor con protagonista il guerriero Jedi di Star Wars.

Era il 2005 quando Ewan McGregor ha interpretato per l’ultima volta Obi Wan Kenobi nel film Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith. L’ultima volta per lo meno per quanto riguarda il cinema perché l’attore britannico è tornato a interpretare il guerriero in Obi-Wan Kenobi, la serie Disney spinoff della saga cinematografica. E a proposito della serie TV, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere dal cast alle anticipazioni sulla trama.

Obi-Wan Kenobi, la serie: il cast

La regia della serie TV è stata affidata a Deborah Chow, la regista che ha diretto anche The Mandalorian, la prima serie TV spinoff della saga fantascientifica: non ci saranno però legami tra questa è Obi Wan. Nella serie Ewan McGregor, come detto in precedenza, guida il cast interpretando il guerriero Jedi, tra i protagonista c’è anche Hayden Christensen, che interpreta Anakin Skywalker.

Spada laser Star Wars

Tra gli attori e le attrici che vedremo nella serie TV ci sono poi anche Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung King, Simone Kessell, Benny Safdie e Maya Erskine.

Obi-Wan Kenobi, la serie: l’uscita su Disney + e le anticipazioni

La data di uscita su Disney + di Obi Wan Kenobi è venerdì 27 maggio 2022. Le riprese sono iniziate nel 2020 ma, a causa del Covid, hanno poi subito stop improvvisi e rallentamenti vari.

Per quanto riguarda la trama, è noto che Obi Wan è ambientata tra gli Episodi III e IV della saga cinematografica, per la precisione otto anni dopo ciò che è stato raccontato in La vendetta dei Sith. Al momento non sono però trapelate molte informazioni riguardo alla trama della serie TV.

