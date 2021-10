Can Yaman e Francesca Chillemi cenano insieme in un ristorante a Palermo, e in uno scatto pubblicato dall’attore turco si vedono sguardi che lasciano intendere una certa complicità tra i due.

Basta una foto, una semplicissima foto, per far volare la fantasia dei milioni di follower che seguono l’account Instagram del celebre attore turco. Difficile biasimarli, a dirla tutta. Specialmente quando in tale foto Can Yaman e Francesca Chillemi si scambiano sguardi e sorrisi d’intesa che lasciano intendere quel tipo di complicità implicita che siamo abituati a vedere dove, di solito, scoppia poi l’amore. I due, infatti, si sono concessi una cena insieme in un ristorante di Palermo e poi hanno deciso di immortalare il momento condividendolo sul profilo di Instagram di lui.

Tuttavia, nonostante la cena tra i due sia passata inosservata, dobbiamo ricordare che Can Yaman e Francesca Chillemi sono insieme per motivi strettamente professionali. Gli attori, infatti, stanno lavorando proprio in questi giorni alla fiction “Viola come il mare”, un giallo ambientato appunto nel capoluogo siculo. È quindi comprensibile che, al fine di conoscersi per bene e riuscire così a ottenere performance migliori sul set, i due vogliano passare del tempo insieme. E quale occasione migliore di una bella cena, lontani dalla luce dei riflettori?