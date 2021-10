Lorella Cuccarini ha recentemente pubblicato sul proprio profilo di Instagram un breve video in cui svela il segreto con cui riesce a mantenersi in forma così perfetta.

No, niente elisir magici o diete esotiche: il segreto di Lorella Cuccarini è tanto sudore, fatica e sacrificio. Eh sì, è proprio così che la ballerina, cantante e conduttrice televisiva riesce a mantenersi in forma perfetta e può vantare un fisico invidiato anche dalle ventenni. Più in particolare, la disciplina seguita dalla Cuccarini si chiama calisthenics, e si tratta di una serie di esercizi mirati ad aumentare la forza fisica, la flessibilità e la mobilità articolare. Chiaro, a parole sembra molto semplice, ma dal breve video pubblicato da Lorella Cuccarini sul suo profilo Instagram vediamo che tra il dire e il fare c’è una grossa differenza!

L’esercizio comincia assumendo una posizione a testa in giù, distendendo completamente le gambe e mantenendosi in equilibrio sugli anelli. Si tratta decisamente di uno sforzo notevole, che va a mettere sotto stress diversi gruppi di muscoli. Poi un’evoluzione che porta a capovolgersi, con le gambe che vanno quasi a toccare il volto, e di nuovo a flettere cosce e addome per tornare nella posizione di partenza. Infine l’atterraggio, anche questo controllato contraendo i muscoli.