La modella Ainett Stephens ha confessato i drammi della sua vita: dalla scomparsa della madre e di sua sorella alla diagnosi di autismo di suo figlio.

Ainett Stephens ha rivelato a Verissimo i momenti più bui della sua vita. Nel 2004 sono scomparse la madre e la sorella della top model e, stando a quanto da lei affermato, le due donne potrebbero esser state uccise:

“Loro facevano import export di prodotti per i capelli. Erano partite per andare in Trinidad, dovevano rientrare in Italia a Natale, ma sono sparite nel nulla. Dicono che le abbiano uccise, forse bruciate, ma noi non abbiamo seppellito nessuno. Quando sparisci in questo modo, in quei paesi lì, è difficile che arrivi il lieto fine. Noi abbiamo fatto di tutto per ritrovarle“, ha raccontato a Verissimo.

Ainett Stephens: il dramma della modella

Ainett Stephens ha vissuto anni molto difficili a causa dell’improvvisa scomparsa di sua madre e di sua sorella (i cui corpi non sono mai stati rinvenuti) e a causa della diagnosi di autismo di suo figlio Christopher, che a soli 2 anni avrebbe smesso improvvisamente di parlare.

Ainett Stephens

“È stato un momento molto difficile, nessun genitore si aspetta di ricevere una notizia del genere. Questa esperienza mi ha cambiato la vita. I primi mesi sono stata molto male, ma dopo, grazie anche alla preghiera, ho deciso di andare avanti. Mio figlio aveva bisogno di una madre forte e coraggiosa”, ha confessato la modella. La fede religiosa l’avrebbe aiutata a vivere la sindrome del figlio e la dolorosa separazione dalla madre e dalla sorella, che si è detta convinta che prima o poi incontrerà di nuovo: “Non penso sia un addio definitivo”, ha dichiarato Ainett al salotto di Silvia Toffanin.

La madre e la sorella scomparse

Ainett Stephens è sposata con l’imprenditore e dirigente calcistico Nicola Radici dal 2015, e insieme a lui ha avuto il suo bambino, Christopher, nato nell’ottobre dello stesso anno. Radici è stato accanto alla modella durante alcuni dei momenti più complicati della sua vita, compreso il difficile e doloroso periodo seguito alla scomparsa della madre e della sorella.