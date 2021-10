Alessia Marcuzzi pubblica sul proprio profilo Twitter una dedica piuttosto particolare a Nicola Savino, conduttore de Le Iene.

L’aspetto migliore del seguire i vip e le celebrità su Twitter è che sovente possiamo vederli interagire senza troppo filtri l’uno con l’altro. Le storie di Instagram a volte ci permettono di buttare un occhio nella vita di tutti i giorni dei nostri personaggi preferiti, ma solitamente (al di là di qualche polemica piuttosto sterile o qualche frecciatina) tutto ciò che ci viene mostrato è “family friendly”. Rispondere o comunicare, poi, diventa davvero piuttosto complicato. Twitter invece è più immediato, e con il suo limite di caratteri premia la spontaneità del momento. Molti celebrità (ma anche giornalisti, politici e via dicendo) lo usano per riassumere in poche parole ciò che pensano, e sovente finiscono anche per discutere tra i commenti con altri personaggi.

È grossomodo quello che è successo poco fa ad Alessia Marcuzzi, che non ha potuto fare a meno di pubblicare una dedica piuttosto “particolare” al collega Nicola Savino. “E comunque ha ragione Fiorello” scrive la Marcuzzi. “Sei una m***a secca” conclude, taggando poi il conduttore de Le Iene.

La Marcuzzi si riferiva a uno scherzo di Fiorello, che durante la registrazione del programma solitamente annuncia l’arrivo di Savino in studio. Durante le prove per la prima puntata, infatti, il cabarettista ha annunciato così l’ingresso del conduttore: “Ladies and Gentlemen, live from Cologno Monzese, quella me**a secca di Nicola Savino!“