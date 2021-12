Lo show serale di Canale 5, condotto come sempre da Maria De Filippi, ripartirà sul piccolo schermo dall’8 Gennaio 2022.

La fine dell’anno si avvicina e si avvicinano anche le indiscrezioni e le novità sugli show televisivi che partiranno con l’anno venturo. Questa volta stiamo parlando di C’è posta per te, il ventennale programma televisivo condotto dall’iconica Maria de Filippi.

Quest’anno lo show partirà senza la regia di Paolo Pietrangeli, importante cantautore, sceneggiatore e musicista, nonché politico, venuto a mancare poche settimane fa all’età di 76 anni.

Tra importanti riunioni di famiglia, riappacificazioni e discussioni tra persone comuni, scopriamo grazie al settimanale Chi i nomi dei primi ospiti speciali in serata. Di chi si tratta? Di due personaggi televisivi maschili, entrambi amati ma per ragioni diverse: il conduttore Paolo Bonolis e l’attore turco Can Yaman, attualmente impegnato qui in Italia per le riprese dello sceneggiato Viola come il mare, anch’esso in programmazione per il 2022 in Casa Mediaset.

Come non menzionare poi la partecipazione di un altro personaggio amato particolarmente dagli italiani quest’anno: il calciatore Leonardo Bonucci, che ha guidato la Nazionale Italiana verso la vittoria degli Europei questa estate.

Rimaniamo in attesa di scoprire i nomi degli ospiti delle puntate successive.

