Dopo gli ultimi pronostici, abbiamo la conferma ufficiale dei cantanti che parteciperanno alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, condotto anche quest’anno dal galante Amadeus e dal suo iconico amico Rosario Fiorello.

Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età, tra rinnovate partecipazioni interessanti novità. Cominciamo con il ritorno di alcuni artisti che già in passato hanno conquistato il primo posto: Elisa, Fabrizio Moro, Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Da non dimenticare tra i vincitori anche Emma, Iva Zanicchi e Mahmood, che quest’anno gareggerà insieme all’artista emergente Blanco.

Conoscono molto bene il palcoscenico dell’Ariston anche questi partecipanti: Achille Lauro (chissà che esibizione ci riserverà per la prossima edizione?), La Rappresentante di Lista, Noemi, Michele Bravi, Giusy Ferreri e il gruppo de Le Vibrazioni. Molto atteso anche il ritorno di Irama, che nell’ultima edizione non ha potuto esibirsi negli appuntamenti in diretta a causa di un membro del suo staff positivo al Covid-19.

Saliranno invece per la prima volta sul palco Dargen D’amico, Ditonellapiaga con Donatella Rettore, Highsnob e HU e Sangiovanni, Ana Mena, Rkomi, Giovanni Truppi e Aka 7even. Per attirare ancora di più la fascia dei più giovani, verranno aggiunti altri due vincitori di Sanremo Giovani: i loro nomi verranno ufficializzati il 15 Dicembre.

Un’altra emozionante novità è il ritorno del pubblico in teatro: finalmente le persone potranno ridare al Festival il calore necessario per andare avanti durante le serate a partire dal 1 Febbraio.

