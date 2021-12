Amadeus svelerà i nomi dei Big che prenderanno parte all’edizione 2022 di Sanremo in un collegamento con il TG1 del 4 dicembre.

Nell’edizione del TG1, che andrà in onda il 4 dicembre 2021, Amadeus farà i nomi di quelli che saranno i Big che prenderanno parte alla 72esima edizione della kermesse musicale che inizierà il 1° febbraio 2022. Già sono iniziati i preparativi per organizzare le serate della manifestazione musicale italiana, durante la quale saliranno sul palco dell’Ariston volti noti e nuove proposte.

Amadeus

Amadeus annuncia i Big di Sanremo 2022 al TG1

Amadeus annuncerà i Big di Sanremo 2022 nell’edizione del TG1 che andrà in onda la sera del 4 dicembre 2021. Il conduttore televisivo svelerà i nomi degli artisti che saliranno sul palco dell’Ariston in un collegamento con il giornalista Francesco Giorgino.

In tutto sono 22 i cantanti che andranno a costituire il cast vocale della prossima edizione della kermesse musicale, che avrà inizio il 1° febbraio 2022. Il 15 dicembre, inoltre, saranno scelti altri due artisti, durante la serata di Sanremo Giovani, che andranno a completare la lista dei partecipanti.

I possibili artisti della kermesse musicale

Nella rosa dei 22 artisti che parteciperanno alla 72esima edizione del Festival di Sanremo potrebbero esserci dei nomi altisonanti della musica italiana, che hanno molto seguito, sia dal vivo che sui rispettivi social. Si ipotizza che ci saranno Elisa, Emma, Aka7even, Sangiovanni, ma anche Boomdabash, fino po a Fabrizio Moro, Le Vibrazioni.

Sembra confermata la presenza di Gianni Morandi e, con molta probabilità, anche quella di Casadilego, dei The Kolors e di Achille Lauro. Per avere certezza di tutte queste ipotesi, non ci resta che guardare la prossima edizione del TG1.

