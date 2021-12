Francesco Monte ha criticato la scelta di Sanremo di includere Ana Mena: “Ma non era il festival della canzone italiana?”

La decisione di invitare Ana Mena a Sanremo 2022 non è piaciuta affatto a Francesco Monte, il quale ha espresso il proprio dissenso sui social. L’ex tronista, infatti, ricorda che la kermesse musicale dovrebbe ospitare solo artisti italiani, visto che si tratta del festival della canzone italiana. In molti hanno commentato il suo post sui social, alcuni dei quali gli hanno fatto notare che l’artista andalusa è molto amata anche nel nostro paese.

Ana Mena

Francesco Monte sbotta contro Sanremo e la partecipazione di Ana Mena

La produzione di Sanremo ha deciso di invitare Ana Mena alla kermesse musicale. Un evento che non è stato gradito da Francesco Monte, il quale ha espresso il proprio parere contrario sui social, spiegando ai follower perché non dovrebbe prender parte alla manifestazione un’artista internazionale come la cantante andalusa.

L’ex tronista – dopo aver visionato i nomi dei Big che parteciperanno alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, annunciati da Amadeus in diretta al TG1 – non è riuscito a trattenere i suoi pensieri e li ha pubblicati sui social. Ecco cosa ha scritto nel post, poi, condiviso da Il Menestrelloh:

Francesco Monte contro la partecipazione di Ana Mena a #Sanremo2022 live sul mio profilo instagram sotto un mio post. pic.twitter.com/DqO1U1OIZE — ilMenestrelloh (@ilMenestrelloh) December 5, 2021

“Ma non era il Festival della Canzone Italiana? Non dovrebbero essere tutti cantanti italiani? Signora Rai – prosegue – Con tutti i cantanti italiani che ci sono, che ci provano, che si impegnano e che faticano, lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento. Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara, ma solo esibirsi come ospiti…È cambiato qualcosa rispetto a noi italiani?“.

Ana Mena, artista andalusa amata in Italia

Anche se – tecnicamente – l’obiezione di Monte non è sbagliata, bisogna contare che Ana Mena è molto amata qui in Italia, conosciuta per i suoi tormentoni estivi, che hanno accompagnato i giorni e le notte afose di milioni di italiani. Ha collaborato, infatti, con Rocco Hunt, per il brano A un passo dalla Luna e con Fred De Palma per la canzone Una volta ancora.

Non è la prima volta che alla kermesse della musica italiana partecipa un artista straniero: come qualcuno ricorderà, nel 1969 vi prese parte lo statunitense Stevie Wonder, con Gabriella Ferri, con il brano Se tu ragazzo mio, l’argentina Lola Ponce vi partecipò, invece, nel 2008, con la canzone Colpo di fulmine, nel 2013, inoltre, fu la volta di Peter Cincotti (in coppia con Simona Molinari) italoamericano che eseguì La felicità. La canzone, da regolamento, deve essere eseguita in lingua italiana, pertanto non pone condizioni alla nazionalità.

