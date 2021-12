Nel corso di Amici 21, Christian De Sica ha fatto una confessione molto importante su un personaggio noto al pubblico italiano. Ecco chi è.

Durante la sfida domenicale tra i cantanti della scuola di Amici 21, Christian De Sica si è lasciato andare a una confessione su un noto personaggio italiano. Il giudice della trasmissione, infatti, oltre a dispensare saggi consigli e a sostenere gli studenti della scuola più seguita d’Italia, ha raccontato un aneddoto molto particolare del passato. Ecco cosa ha raccontato l’attore.

Christian De Sica

Amici 21, la confessione di Christian De Sica

Christian De Sica è uno dei giudici di Amici 21. L’attore – figlio del grande Vittorio – si rivolge ai ragazzi della scuola sempre con parole gentili, incitandoli a dare il meglio. Proprio nel serale del programma, De Sica ha fatto i complimenti ad Aisha, la quale svolge delle performance senza curarsi del parere altrui, godendosi il momento e mettendo in piazza il suo talento.

Un atteggiamento che ha riportato, alla memoria dell’attore, il modo di fare di un personaggio molto conosciuto dal pubblico italiano: Riccardo Cocciante. Perché gli è tornato alla mente? Lui spiega il motivo: “Sai Maria ho un ricordo di quando ero giovane: c’era Cocciante che era piccolino di statura e non si voleva mai alzare, lui stava sempre al pianoforte perché la sua altezza lo imbarazzava. Poi si è sbloccato, ma con gli anni. Quindi brava Aisha!“.

Una settimana difficile per Aysha

La cantante casertana non ha trascorso una settimana facile all’interno della scuola televisiva, in particolare quando si è rapportata alla sua fisicità. Maria De Filippi l’ha sostenuta, sin dall’inizio, incitandola a non preoccuparsi di nulla e a cantare liberamente, senza limitazioni o problemi.

Ecco cosa ha dichiarato la giovane interprete: “Non sono una persona a cui piace tantissimo uscire, però mi sta piacendo tanto questa esperienza perché sto uscendo dalla mia bolla“. Parole che fanno ben sperare e che fanno capire al pubblico del talent che la ragazza ha voglia di emergere. Non possiamo che farle un grosso in bocca al lupo!

