Mara Venier si è innervosita con Guillermo Mariotto per il suo atteggiamento irrispettoso: ecco cosa è successo negli studi di Domenica In.

Guillermo Mariotto ha fatto arrabbiare Mara Venier. La conduttrice di Domenica In, infatti, si è innervosita per l’atteggiamento che lo stilista ha riservato a un argomento molto caro alla “zia”: le mamme. Per questo motivo, lo ha invitato a uscire dallo studio, se aveva ancora voglia di ironizzare e ridere su un tema così serio. Ma cosa è successo tra i due?

Mara Venier, lite in studio con Mariotto: il motivo

Durante la puntata di Domenica In, si è dato spazio a Ballando con le Stelle e, in particolare, alla puntata che è andata in onda sabato. Nel corso della discussione, è venuto fuori l’argomento mamme, per il quale quale Rossella Erra, volto noto del programma condotto da Milly Carlucci, ha espresso un pensiero molto profondo che, per Mariotto, è stato eccessivamente sdolcinato. Il video:

Mara Venier contro Guillermo Mariotto#DomenicaIn pic.twitter.com/1CrOyYVpgq — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 5, 2021

Lo stilista, infatti, ha commentato, in modo ironico, con la frase “Come è profonda!“. Un commento che per Mara Venier è stato inopportuno, visto che si parlava di mamme che non ci sono più. “Ti devo dire una cosa Mariotto, perché mi stai facendo girare le palle“. “Addirittura? – ha risposto lo stilista – ma anche io ho la mamma“.

Il chiarimento e la pace

Mara fa notare a Mariotto che quello non era il momento per fare dell’ironia, visto che si parlava di persone che non ci sono più. D’altronde, ala Venier ha perso la madre qualche anno fa e il ricordo è ancora bruciante, pertanto non ha ammesso alcun tipo di scherzo sull’argomento.

“Ci sono momenti per ridere e per ironizzare, questo non era il momento“: nonostante l’ammonizione della conduttrice, Mariotto ha continuato con tono ironico, dicendo: “Va bene zia“. Mara si è indispettita ancora di più e gli ha intimato di andarsene, se voleva continuare con quel tipo di atteggiamento: “Quando si parla di mamme che non ci sono più non si ride, se vuoi ridere esci da questo studio“.

Per smorzare la tensione, il pubblico ha applaudito e i toni seri hanno lasciato posto al chiarimento e alla pace tra i due litiganti.

