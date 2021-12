Mentre la serie madre si è conclusa, Netflix ha annunciato che La Casa di Carta avrà uno spin-off, basato su Berlino.

Se ne parlava da tempo e oggi è realtà: Netflix realizzerà uno spin-off su La Casa di Carta. In tale occasione, il protagonista assoluto sarà Berlino (Andrés de Fonollosa), uno dei componenti della banda de Il Professore più apprezzati dai fan della serie televisiva spagnola, diventata un successo mondiale. Probabilmente non poteva esserci un personaggio principale migliore, dato il fascino emanato e le sue notevoli potenzialità narrative. Scendiamo nel dettaglio per provare a capire che cosa aspettarsi dal nuovo progetto ufficializzato dal colosso on-demand.

Berlino: a quando l’uscita in Italia?

Il primo spin-off de La Casa di Carta uscirà nel 2023, come rivelato direttamente nel comunicato stampa diffuso il 30 novembre scorso. Insomma, toccherà aspettare un anno abbondante prima di scoprire in quali adrenaliniche avventure si catapulterà il fratello del Professore.

Berlino: la trama

Salvo clamorosi colpi di scena, lo show consisterà in un prequel de La Casa di Carta. Le parti coinvolte hanno finora accuratamente evitato di diffondere qualsivoglia indizio sulla trama, ma con il personaggio interpretato da Pedro Alonso morto nel finale della S2, sacrificatosi per il bene della Banda, sembra esserci una sola via percorribile.

Il cast di Berlino

L’unica certezza è data dalla presenza di Pedro Alonso. Che rindosserà, dunque, i panni di Andrés. Sarebbe, a questo punto, se ci sarà spazio anche per Patrick Criado, che nello spettacolo madre ha impersonato il figlio Rafael. Ogni scenario risulta plausibile, poiché nella stagione conclusiva de La Casa di Carta padre e figlio arrivano a uno scontro, in grado di separarne definitivamente le strade. Infine, un nome plausibile è quello di Rodrigo de la Serna, alias Palermo, il compagno di Andrés.

Berlino: il trailer

Nell’annunciare la produzione, Netflix ha pure caricato un teaser sul proprio account YouTube. Ve lo proponiamo di seguito:

Le location di Berlino

Non sono disponibili informazioni relative al luogo delle riprese. Nei prossimi mesi ne sapremo forse qualcosa.

