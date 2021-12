Sangiovanni, il cantante rivelazione di Amici è stato scelto tra i partecipanti a Sanremo 2022, la reazione della sua compagna Giulia Stabile intenerisce i fan.

Il vincitore della categoria canto di Amici 2021, Sangiovanni, parteciperà a Sanremo 2022. Considerando il notevole successo della sua Malibù tra i giovani, non poteva che essere uno dei favoriti nella rosa dei partecipanti a questa edizione del Festival. La reazione di Giulia Stabile è davvero bellissima e toccante.

La reazione di Giulia Stabile alla notizia

Tra Giulia Stabile e Sangiovanni le cose sembrano andare a gonfie vele. La coppia è molto innamorata e seguitissima sui social. Entrambi si supportano nei loro successi e così, la ballerina professionista di Amici ha commentato la notizia di Sangio a Sanremo 2022: “Per me sei sempre stato un Big”.

Su di lei il cantante ha detto di essere innamorato e fedele alla sua compagna, non sentendo il bisogno di cercare altre storie. I due stanno insieme da un anno e sembrano essere felici anche se giovanissimi. A Le Iene il cantante afferma: “Sono fluido, sì, ma non sessualmente. Fidanzato da quasi un anno e monogamo, sono fedele ma tanto quando ami una persona non c’è bisogna di averne altre. Prima ero più donnaiolo, ora meno. La mia fidanzata è gelosa e anche io tanto, ma non ci siamo mai controllati il cellulare.”

