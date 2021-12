Bar Stella è un format che porta la firma proprio di Stefano De Martino, e il nome è legato alla sua infanzia: le puntate saranno tre.

Il famoso ballerino di Amici ed ex marito di Belen Rodríguez Stefano De Martino torna in TV come conduttore nel programma Bar Stella. Secondo le ultime notizie il format andrà in onda in seconda serata su Rai2 a partire dal 28 dicembre. Dopo Made in Sud e Stasera tutto è possibile, De Martino si cimenta in un progetto a cui tiene molto che, toccando da vicino la sua storia personale, gli ha permesso di guadagnare molta libertà di scelta e azione.

Il cast di Bar Stella

Ad affiancare Stefano De Martino, come riporta TvBlog, ci saranno i comici Herbert Ballerina e Francesco Arienzo, la ballerina di burlesque Adelaide Vasaturo, l’attrice Marta Filippi, l’attore Giovanni Esposito e Ambrosia, sorella di Gilda D’Ambrosio. Sono prevista tre puntate e non più due come era trapelato in precedenza.

Bar Stella: perché si chiama così

Il titolo del programma è un omaggio al passato di De Martino: Bar Stella è, infatti, il nome del locale di proprietà del nonno. Aperto nel 1922, è un luogo caro al ballerino perché qui ha mosso i suoi primi passi di danza, a Torre Annunziata, suo paese d’origine. Ecco perché il programma è stato registrato proprio negli studi Rai di Napoli.

Sul suo profilo Twitter un video lo vede esibirsi bambino, all’età di cinque anni, proprio nel bar del nonno. Pare che di recente lo abbia anche acquistato. In un’intervista per Vanity Fair così parla del nonno: «Vedevo mio nonno modulare rispetto all’interlocutore la sua accoglienza. È quello che devi fare anche nello spettacolo».

Anticipazioni di Stefano De Martino sull’allestimento scenico

Qualche dettaglio in più sul suo personale bar creato per Rai2 si può trovare sul suo profilo Instagram. Una foto postata dallo stesso conduttore fa intravedere qualche dettaglio dell’ambiente con la scritta che riporta il nome e Maradona stilizzato. Così scrive Stefano De Martino nella didascalia: “Stella scendi giù, vienimi vicino, entra dalla finestra, infilati nel mio taschino”. Non tocca che aspettare e augurarci che il nonno, stella luminosa nella vita del ballerino, gli porti fortuna.

