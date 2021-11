L’autore lascia trapelare alcune indiscrezioni una probabile e futura concorrente del reality show della Mediaset.

Dopo la bomba sganciata su Soleil Sorge, ci arriva un’altra notizia interessante dall’intervista rilasciata dall’autore Gabriele Parpiglia a Casa Chi. Il giornalista rivela questa volta che nel cast stellare del Grande Fratello Vip potrebbe rientrare Adelaide de Martino, sorella minore del famoso ballerino Stefano de Martino.

Perché però Adelaide non è entrata sin da subito nella Casa più spiata d’Italia? Ecco la versione dei fatti che ci presenta lo scrittore, le parole sono riportate da Blogtivvu: “Stava per firmare il contratto ma è saltata alla fine. Ha fatto i casting ed era stata molto apprezzata. Poi non so per quale motivo si è arenata la trattativa, non credo per motivi economici”. A quanto sembra però, non tutto è perduto: “Ora che si riapre lo switch off, lei potrebbe essere tra i nuovi ingressi e tra le novità pare si cerchi anche una ragazza formosa, bombastica con i capelli biondi che non è la Cipriani per intenderci“.

Si lascia poi scappare un retroscena economico e finanziario molto importante: “Se entri a giochi in corso l’offerta economica si basa su meno puntate, su eliminazioni più facili perché entrando in corsa rischi di uscire prima perché i gruppi sono già formati e quindi questo è un discorso da non sottovalutare“.

Secondo voi vedremo mai Adelaide de Martino nelle prossime puntate?